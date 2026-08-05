कमता तिराहे पर वसूली के आरोप में दो ट्रैफिक कर्मी निलंबित
लखनऊ में कमता तिराहे के ट्रैफिक कर्मियों का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे कार चालक से वसूली कर रहे थे। वीडियो के आधार पर दोनों ट्रैफिक कर्मियों, अमित कुमार और केश भानू यादव, को निलंबित किया गया है। मामले की जांच जारी है।
कार में बैठकर वसूली कर रहे थे ट्रैफिक कर्मी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, कार्रवाईलखनऊ। वरिष्ठ संवाददाताकमता तिराहे पर कार चालक से वसूली के आरोप में दो ट्रैफिक कर्मियों को निलंबित किया गया है। कार में वसूली के लिए बैठे ट्रैफिक कर्मियों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था।सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कमता तिराहे की है और करीब तीन दिन पुराना है। वीडियो में एक सफेद कार की पिछली सीट पर ट्रैªफिक कर्मी बैठा नजर आ रहा है। वीडियो बनाता देख ट्रैफिक सिपाही युवक पर भड़क गया। कुछ देर बाद ट्रैफिक कर्मचारी कार से उतरकर चला गया। इसके बाद वीडियो बनाने वाले ने कार चालक से पूछताछ की।
कार चालक ने बताया कि ट्रैफिक कर्मी पांच सौ रुपये वसूल ले गया है। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयाद्ध वीडियो डीसीपी तक पहुंच गया। इसके बाद दोनों ट्रैफिक कर्मियों पर कार्रवाई की गई है।यातायात विभाग के मुताबिक मामले में दोषी ट्रैफिक सिपाही अमित कुमार और हेड कॉस्टेबल केश भानू यादव को निलंबित कर दिया गया है। आरोपितों के खिलाफ जांच की जा रही है।
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