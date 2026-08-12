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कांवड़ यात्रा समाप्त होने के साथ हाईवे पर शुरू हुआ वाहनों का संचालन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संतकबीरनगर
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कांवर यात्रा समाप्त होने के बाद, यात्रा व्यवस्था सामान्य हो गई है। पुलिस ने मुख्य मार्गों से रूट डायवर्जन हटा दिया है, जिससे बसों और निजी वाहनों का संचालन फिर से शुरू हुआ है। हालांकि, सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मी अब भी तैनात हैं। यात्रा के दौरान यातायात में समस्या उत्पन्न हुई थी।

कांवड़ यात्रा समाप्त होने के साथ हाईवे पर शुरू हुआ वाहनों का संचालन

कांटे, हिन्दुस्तान संवाद। हाईवे पर चल रही कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद मंगलवार को यातायात व्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य हो गई। पुलिस प्रशासन ने प्रमुख मार्गों से रूट डायवर्जन हटा दिए हैं, जिससे वाहनों की आवाजाही फिर से सामान्य रूप से शुरू हो गई है।कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद मुख्य मार्गों पर बसों और निजी वाहनों का संचालन फिर से शुरू हो गया है। इससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को राहत मिली है। ये कांवड़ यात्रा के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित थे। भीड़भाड़ वाले चौराहों और प्रमुख स्थानों से अस्थायी बैरिकेडिंग और मोड़ जनपद के बार्डर टेमा रहमत में लगे डायवर्जन हटा दिए गए हैं।

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हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संभावित जाम से निपटने के लिए पुलिसकर्मी अभी भी जगह-जगह तैनात हैं। मंगलवार सुबह टेमा रहमत से लगा जाम कांटे चौराहे से आगे करीब 6 से सात किलोमीटर दूर तक लग गया था। बड़े वाहन खड़े हो गए तो वहीं भारी वाहनों की कतार देखकर हर चौराहे पर हलचल होने लगी। लेकिन मंगलवार दोपहर लगभग 11 बजे से रुक रुक कर वाहनों का संचालन शुरू हुआ। एक साथ सभी वाहन नहीं छोड़े गए ताकि भारी जाम ना लग सके। करीब तीन बजे तक लगभग जिले में यातायात रोड पर कुछ हद तक जाम की स्थिति नहीं रही। जाम खुलते ही चौराहे पर लोगों का पार होना मुश्किल हो गया। आधे आधे घंटों तक रोड पार करने में चाहे पैदल हो या छोटे वाहन कुछ समय तक रुकने के बाद ही निकल पाते। ऐसे में चौराहे पर जाम का सिलसिला हो गया।

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