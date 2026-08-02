हाईवे पर 11 अगस्त तक व्यावसायिक वाहनों पर रोक

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक यातायात प्रबंधन योजना लागू कर दी है। यह विशेष व्यवस्था 11 अगस्त शिवरात्रि तक लागू रहेगी। इस अवधि में कांवड़ मार्गों पर भारी एवं मध्यम वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली-आगरा हाईवे और डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर भारी एवं मध्यम व्यावसायिक वाहन नहीं चल सकेंगे।

सावन माह की शुरुआत सावन माह की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है। 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक होगा। कांवड़िए बदरपुर बॉर्डर, सेहतपुर-पल्ला और आगरा नहर रोड से प्रवेश करेंगे। जबकि सीकरी बॉर्डर, झाड़सेंतली, गदपुरी बॉर्डर, गुरुग्राम टोल, बदरपुर बॉर्डर और सेहतपुर-पल्ला से कांवड़िए अलग-अलग मार्गों की ओर निकलेंगे। दिल्ली की ओर से कालिंदी कुंज, जैतपुर, सराय और पल्ला के रास्ते फरीदाबाद में प्रवेश करने वाले कांवड़ यात्री एमसीडी टोल से आगरा नहर रोड पर पहुंचेंगे। इसके बाद सोतई पुल से दाईं ओर मुड़कर कैली बाईपास (डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे) होते हुए पलवल की ओर रवाना होंगे। गुरुग्राम जाने वाले कांवड़िए कालिंदी कुंज, जैतपुर, सराय, पल्ला और एमसीडी टोल से आगरा कैनाल मार्ग पर चलेंगे। इसके बाद सेक्टर-28-29 कट से दाईं ओर मुड़कर बड़खल चौक और अनखीर चौक होते हुए गुरुग्राम पहुंचेंगे। डाक कांवड़ वाहनों को बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली-आगरा हाईवे से फरीदाबाद, बल्लभगढ़ होते हुए पलवल भेजा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने पैदल कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे दिल्ली-आगरा हाईवे का उपयोग न करें और अपनी सुरक्षा के लिए आगरा नहर मार्ग सहित निर्धारित कांवड़ मार्गों का ही प्रयोग करें। पैदल कांवड़ियों से सड़क के बाईं ओर चलने का अनुरोध किया गया है। कांवड़ लाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने पर नहर वाले रोड पर अलग-अलग जगह बाकी वाहन भी प्रतिबंधित किए जाएंगे। यह निर्णय यात्रियों की संख्या पर निर्भर करेगा।

भारी वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन -----------------------------

- मथुरा और पलवल से दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन कैली से केएमपी एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और केजीपी एक्सप्रेसवे के जरिए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे

-दिल्ली की ओर से आने वाले भारी वाहनों को बाईपास रोड (डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे) और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया जाएगा। उन्हें मुख्य कांवड़ मार्ग पर प्रवेश नहीं मिलेगा।

-यात्रा के दौरान किसी भी डाक कांवड़ वाहन या पैदल कांवड़ यात्री को केजीपी एक्सप्रेसवे का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी

-सुरक्षा के मद्देनजर एक्सप्रेसवे के सभी प्रवेश मार्ग और निकास मार्ग पर कांवड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा

-सभी श्रद्धालुओं से केवल निर्धारित कांवड़ मार्गों का ही उपयोग करना होगा

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हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग दिल्ली, गुरुग्राम, पलवल और उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ओर जाने वाले हल्के वाहनों के चालक आवश्यकता अनुसार दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, केएमपी एक्सप्रेसवे, सूरजकुंड रोड, बड़खल-मांगर रोड, मंझावली पुल और अन्य चिन्हित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकेंगे

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ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर जारी किए ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबर जारी किए: कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-आगरा हाईवे और अन्य प्रमुख मार्गों पर एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, क्रेन, रिकवरी वाहन, चिकित्सा दल और विशेष ट्रैफिक पुलिस टीमें तैनात रहेंगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं।

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ट्रैफिक कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर: 9999150000, 0129-2267201

ट्रैफिक थाना एसएचओ-9582200138

टीआई ग्रेटर फरीदाबाद-9582200832

टीआई बल्लभगढ़-9582200763

टीआई सेंट्रल-9582200827

टीआई एनआईटी-9582200890

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‘दिल्ली-आगरा हाईवे और डीएनडी-केएमपी एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर भारी एवं मध्यम व्यावसायिक वाहनों के चलने पर राेक रहेगी। डाक कांवड़ आने के वक्त पुलिस अलग से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेगी’

यशपाल, पुलिस प्रवक्ता

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नूंह-अलवर हाईवे पर आज भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे

नूंह, प्रमुख संवाददाता। नूंह में बृजमंडल यात्रा के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं, यात्रा के दौरान नूंह-अलवर हाईवे पर भारी वाहनों के चलने पर रोक रहेगी। इसके लिए पुलिस मार्ग परिवर्तन की एडवाइजरी जारी कर चुकी है। पुलिस ने रविवार को यात्रा मार्ग पर फ्लैग मार्च भी निकाला। यात्रा सोमवार को नलहड़ मंदिर से दोपहर 12 बजे शुरू होगी, जो शाम को गांव सिंगार में संपन्न होगी।

तीन अगस्त को निकली जाने वाली बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा के शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क एवं मुस्तैद है। रविवार को साउथ रेंज रेवाड़ी के आईजी ओपी. नरवाल, उपायुक्त अखिल पिलानी और पुलिस अधीक्षक डॉ अर्पित जैन, यात्रा की नोडल अधिकारी अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने नल्हड़ेश्वर मंदिर नूंह से झिरकेश्वर मंदिर, फिरोजपुर झिरका तथा सिंगेश्वर मंदिर, सिंगार, पुन्हाना तक फ्लैग मार्च निकाला गया।

आईजी ओपी नरवाल ने पत्रकारों से बातचीत में जलाभिषेक यात्रा के आयोजन के संबंध में बताया कि इस यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं । किसी भी शरारती तत्व को माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा की सुरक्षा के लिए जिला में करीब दो हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 13 डीएसपी विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी पर रहेंगे और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए रेवाड़ी व अन्य जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल को रिजर्व श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करता है तो इस अतिरिक्त बल को तत्काल मौके पर बुला लिया जाएगा।

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हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया लघु सचिवालय में हेल्पलाइन नंबर- 01267-274610 भी शुरू किया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकता है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल यात्रा को सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना ही नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आवाजाही, आवश्यक सेवाओं और दैनिक गतिविधियों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा।