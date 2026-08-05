ट्रैफिक लोड की सही गणना न होने से पीडब्ल्यूडी को 1.44 करोड़ की चोट

330 वाहनों के हिसाब से सड़क डिजाइन की, बाद में 614 बताया गया लखनऊ। विशेष

सड़क निर्माण के दौरान ट्रैफिक लोड की गलत गणना से लोक निर्माण विभाग को 1.44 करोड़ रुपये गैर जरूरी खर्च करने पड़े। सीएजी ने रिपोर्ट में पीडब्यूडी की दलीलों को खारिज करते हुए इसे परिहार्य व्यय माना। मामला चंदौली जिले के चहानिया धानापुर महुजी जमानिया मार्ग के चौड़ीकरण का है。

पीडब्ल्यूडी को अधिकृत राशि पीडब्ल्यूडी को इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए वर्ष 2016 में 76.59 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। मुख्य अबिंता वाराणसी परिक्षेत्र ने तकनीकी मंजूरी दी। अधीक्षण अभियंता वाराणसी वृत्त ने विभागीय दर से 4.25 प्रतिशत अधिक पर कार्य के लिए ठेकेदार के साथ अनुबंध किया। सितंबर 2016 में कार्य शुरू हुआ और जून 2018 में पूरा हुआ। मार्च 2019 में ठेकेदार को भुगतान किया गया। पीडब्ल्यूडी ने ट्रैफिक लोड रिपोर्ट में 330 वाहनों की प्रारंभिक गणना प्रस्तुत की गई। वाद में इसे 614 कर दिया गया। यह इंडियन रोड कांग्रेस के प्रावधान के अनुसार नहीं है। लेखा परीक्षक ने देखा कि पीडब्यूडी ने न तो कोई एक्सल लोड सर्वे किया था और न ही तय मानकों का पालन किया। मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए) की गणना में सीवीपीडी के गलत मूल्य पर विचार करने के कारण बिटुमिन्स कंक्रीट की क्रस्ट 5 मिमी से अधिक मोटी डाली गई।

गैर जरूरी खर्च का कारण नतीजतन 1.44 करोड़ का अधिक भुगतान करना पड़ा। शासन ने अपनी सफाई में बताया कि बसों की संख्या 84, ट्रक 268, ट्रैक्टर 235, 27 बैलगाड़ियां के आधार पर 614 की सीवीपीडी निकाली गई थी। इनमें 235 ट्रकों तथा 27 बैलगाड़ियों का वजन तीन मीट्रिक टन से अधिक था। यह कार्य की प्राविधिक गणना में दर्ज था। इस तरह ट्रैफिक लोड 614 के आधार पर एमएसए की गणना की गई थी और बिटुमिन्स की मोटी लेयर डाली गई थी। इस तरह कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया। लेखा परीक्षक ने शासन के इस जवाब को उपयुक्त नहीं माना।

सीएजी की टिप्पणी सीएजी ने कहा कि शासन की गणना पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से संबंधित है, इसे सीवीपीडी नहीं माना जा सकता। तीन मीट्रिक टन से अधिक भार वाले वाहन का लोड सर्वे न तो जवाब के साथ स्पष्ट किया गया और न ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही पाया गया था। इस नाते 1.44 करोड़ का गैर जरूरी व्यय किया गया है।