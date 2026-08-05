Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रैफिक लोड की सही गणना न होने से पीडब्ल्यूडी को 1.44 करोड़ की चोट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

330 वाहनों के हिसाब से सड़क डिजाइन की, बाद में 614 बताया गया लखनऊ। विशेष

ट्रैफिक लोड की सही गणना न होने से पीडब्ल्यूडी को 1.44 करोड़ की चोट

सड़क निर्माण के दौरान ट्रैफिक लोड की गलत गणना से लोक निर्माण विभाग को 1.44 करोड़ रुपये गैर जरूरी खर्च करने पड़े। सीएजी ने रिपोर्ट में पीडब्यूडी की दलीलों को खारिज करते हुए इसे परिहार्य व्यय माना। मामला चंदौली जिले के चहानिया धानापुर महुजी जमानिया मार्ग के चौड़ीकरण का है。

ये भी पढ़ें:Lucknow News: सीएजी रिपोर्ट :: वाहनों की फिटनेस व परमिट में लापरवाही से लगा 1.33 करोड़ का चूना

पीडब्ल्यूडी को अधिकृत राशि

पीडब्ल्यूडी को इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए वर्ष 2016 में 76.59 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। मुख्य अबिंता वाराणसी परिक्षेत्र ने तकनीकी मंजूरी दी। अधीक्षण अभियंता वाराणसी वृत्त ने विभागीय दर से 4.25 प्रतिशत अधिक पर कार्य के लिए ठेकेदार के साथ अनुबंध किया। सितंबर 2016 में कार्य शुरू हुआ और जून 2018 में पूरा हुआ। मार्च 2019 में ठेकेदार को भुगतान किया गया। पीडब्ल्यूडी ने ट्रैफिक लोड रिपोर्ट में 330 वाहनों की प्रारंभिक गणना प्रस्तुत की गई। वाद में इसे 614 कर दिया गया। यह इंडियन रोड कांग्रेस के प्रावधान के अनुसार नहीं है। लेखा परीक्षक ने देखा कि पीडब्यूडी ने न तो कोई एक्सल लोड सर्वे किया था और न ही तय मानकों का पालन किया। मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए) की गणना में सीवीपीडी के गलत मूल्य पर विचार करने के कारण बिटुमिन्स कंक्रीट की क्रस्ट 5 मिमी से अधिक मोटी डाली गई।

गैर जरूरी खर्च का कारण

नतीजतन 1.44 करोड़ का अधिक भुगतान करना पड़ा। शासन ने अपनी सफाई में बताया कि बसों की संख्या 84, ट्रक 268, ट्रैक्टर 235, 27 बैलगाड़ियां के आधार पर 614 की सीवीपीडी निकाली गई थी। इनमें 235 ट्रकों तथा 27 बैलगाड़ियों का वजन तीन मीट्रिक टन से अधिक था। यह कार्य की प्राविधिक गणना में दर्ज था। इस तरह ट्रैफिक लोड 614 के आधार पर एमएसए की गणना की गई थी और बिटुमिन्स की मोटी लेयर डाली गई थी। इस तरह कोई अतिरिक्त व्यय नहीं किया गया। लेखा परीक्षक ने शासन के इस जवाब को उपयुक्त नहीं माना।

सीएजी की टिप्पणी

सीएजी ने कहा कि शासन की गणना पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से संबंधित है, इसे सीवीपीडी नहीं माना जा सकता। तीन मीट्रिक टन से अधिक भार वाले वाहन का लोड सर्वे न तो जवाब के साथ स्पष्ट किया गया और न ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ही पाया गया था। इस नाते 1.44 करोड़ का गैर जरूरी व्यय किया गया है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीडब्ल्यूडी को कितनी राशि स्वीकृत की गई थी?
पीडब्ल्यूडी को वर्ष 2016 में 76.59 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दी गई थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Lucknow News Lucknow Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।