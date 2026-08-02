एसयूवी और दूध टैंकर की टक्कर से 45 मिनट सड़क जाम
रातू काठीटांड़ चौक पर एसयुवी-टैंकर में टक्कर, 45 मिनट लगा जाम होने की सूचना नहीं है, लेकिन चौक पर लगी अवैध बैरिकेडिंग को लेकर स्थानीय लोगों और चालकों
रातू, प्रतिनिधि। एनएच-39 स्थित काठीटांड़ चौक में रविवार शाम एसयूवी और दूध से भरे टैंकर की टक्कर के बाद करीब 45 मिनट तक जाम लगा रहा। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन चौक पर लगी बैरिकेडिंग को लेकर स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। जानकारी के अनुसार रविवार शाम करीब पांच बजे रांची की ओर से आ रही एसयूवी और सामने से आ रहे दूध से भरे टैंकर की आमने-सामने टक्कर हो गई। टक्कर में एसयूवी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि टैंकर को भी हल्का नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद सड़क की एक लेन बंद हो गई और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाजार और कार्यालय से लौट रहे लोगों के साथ मरीजों को ले जा रही एंबुलेंस भी जाम में फंस गई। सूचना मिलने पर रातू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया। करीब 45 मिनट बाद जाम पूरी तरह समाप्त हो सका। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामले का निपटारा कर लिया।
बैरिकेडिंग बन रही दुर्घटनाओं की वजह
स्थानीय लोगों का कहना है कि काठीटांड़ चौक पर कई महीनों से लगी लोहे की बैरिकेडिंग और डिवाइडर लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। चौक संकरा होने के कारण वाहनों को मुड़ने में परेशानी होती है, जिससे आए दिन छोटी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। झामुमो के धर्मेंद्र सिंह, बेलाल अंसारी, सिंदबाज खान और कमरूल हक ने कहा कि कई बार शिकायत के बावजूद प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय दुकानदारों और वाहन चालकों ने बैरिकेडिंग हटाकर वैज्ञानिक ढंग से यातायात व्यवस्था लागू करने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा।
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