सड़कों पर जाम में फंसे लोग, दफ्तर पहुंचने में हुई देरी
जाम -दो स्थानों पर जाम में एंबुलेंस फंसी होने पर लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के एक्स हैंडल पर की शिकायत नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को कई इलाकों में लोगों को...
जाम -दो स्थानों पर जाम में एंबुलेंस फंसी होने पर लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के एक्स हैंडल पर की शिकायत
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली में सप्ताह के पहले दिन सोमवार को कई इलाकों में लोगों को जाम से जूझना पड़ा। सुबह जाम की वजह से लोगों को दफ्तर पहुंचने में देरी हुई। सुंदर नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और ओबेरॉय होटल के पास भीषण जाम में एक एम्बुलेंस फंसी रही। जिसे लेकर लोगों ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक्स हैंडल पर शिकायत की। वहीं शाम को को भी सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आए।
जाम की गंभीर स्थिति
सुबह के समय नोएडा से दिल्ली जाते वक्त लोगों को डीएनडी पर भयंकर जाम मिला। वाहन चालकों ने बताया कि टोल बूथ से पहले और उसके बाद तक यह वाहन जाम में फंसे रहे। इसी तरह आईटीओ पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, करीब एक घंटा लोगों को इस स्थान को पार करने में लगा। वहीं कीर्बी प्लेस, आईटीओ, एयरपोर्ट टनल (द्वारका से महिपालपुर), धौलाकुआं से गुड़गांव मार्ग, तारा अपार्टमेंट, मदनपुर खादर-पुलिया-सरिता विहार और मयूर विहार बॉर्डर पर भी वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोगों ने बताया कि आधे घंटे से अधिक समय तक गाड़ियां एक इंच भी आगे नहीं बढ़ीं।
दोपहर का जाम
दोपहर में भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। जनकपुरी के सी-1 चौराहे, क्वीन मैरी स्कूल से नॉर्थ एंड डीएवी स्कूल तक के मार्ग व ब्रजमोहन चौक-कस्तूरबा अस्पताल मार्ग पर वाहन थमे रहे। शाम होते-होते जाम और गहरा गया। बरार स्क्वायर से नारायणा गांव की ओर एमजी रोड पर 45 मिनट से अधिक लोग जाम से जूझते रहे। यहां भी एक एम्बुलेंस जाम में फंसी रही। द्वारका सेक्टर 6-9 चौराहे पर सिग्नल खराब होने से स्थिति बिगड़ी। बहादुरगढ़ रोड, सदर बाजार से रुई मंडी टी-पॉइंट होते बाटा तूती चौक तक तथा नजफगढ़ खैरा मोड़ से सब्जी मंडी दिल्ली गेट तक भी वाहन घंटों जाम में फंसे रहे। रिंग रोड पर धौला कुआं से मायापुरी के बीच और रंगपुरी शिव मूर्ति पर भी यही हाल रहा। लक्ष्मी नगर मेट्रो और कड़कड़डूमा मोड़ पर सड़क किनारे अवैध पार्किंग को जाम की बड़ी वजह बताया गया।
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