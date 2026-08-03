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फाटक न खुलने से लगा भारी जाम पुलिस ने खुलवाया जाम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, औरैया
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सोमवार दोपहर दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग में फाटक देर से खुलने के कारण लंबा जाम लग गया। लोग 25 मिनट तक जाम में फंसे रहे। फाटक बंद रहने पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। अंततः 4:40 बजे गेट खुलने पर जाम समाप्त हुआ।

फाटक न खुलने से लगा भारी जाम पुलिस ने खुलवाया जाम

रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार दोपहर रेलवे फाटक देर से खुलने के चलते लंबा जाम लग गया। क्रॉसिंग के दोनों तरफ जाम लगने से वाहनों की लम्बी लम्बी कतार लग गईं। जिसके चलते लगभग 25 मिंट लोगों को जाम की झाम झेलनी पड़ी। दिल्ली-हावड़ा रेल मार्ग की रेलवे क्रॉसिंग 13 बी पर सोमवार दोपहर लगभग 4 बजकर 10 मिनट बजे फाटक बंद हुआ उसके बाद लगातार ट्रेनों के आवागमन गेट नहीं खोला गया। इसके चलते अछल्दा-बिधूना मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लगभग 15 मिनट बाद फाटक बंद रहने के बाद लगभग 4 बजकर 25 मिनट पर रेलवे फाटक खोला गया।

गेट खुलते ही बड़े वाहनों के आगे बाइकों का काफिला निकल पड़ा। जिससे बड़े वाहन अपनी जगह से भी नहीं हिल सके।लगभग 5 मिनट बाद अप लाइन पर ट्रैन आने की वजह से गेटमैन द्वारा फाटक बंद करने का प्रयास किया गया।लेकिन क्रासिंग पर गाड़िया फंसी होने से फाटक बंद नही हो सका जिससे कानपुर से इटावा की तरफ जा रही सीमाँचल एक्सप्रेस को आउटर पर 2 मिनट के लिए रोका गया।मौके पर मौजूद पुलिस ने फाटक को 4 बजकर 34 मिनट पर बन्द कराया उसके बाद ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना जिया। दोबारा फाटक 4 बजकर 40 मिनट पर खुला ।तब जाकर जाम पूरी तरह खुल सका।

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