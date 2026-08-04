सावन में फोरलेन हाईवे पर भारी वाहनों का डायवर्जन लागू -पुलिस और यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार की

नवाबगंज, संवाददाता। कांवड़ यात्रा के दौरान गोरखपुर-अयोध्या फोरलेन हाईवे पर उमड़ने वाले केसरिया सैलाब के मद्देनजर पुलिस-प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए चरणबद्ध डायवर्जन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। सावन में कांवड़ यात्रा, सोमवार, शिवरात्रि, तेरस, नागपंचमी, मणिपर्वत झूला मेला और रक्षाबंधन जैसे प्रमुख पर्वों के दौरान अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहनों का संचालन निर्धारित अवधि तक प्रतिबंधित रहेगा। एसओ अभय सिंह ने बताया कि डायवर्जन व्यवस्था का उद्देश्य अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर यातायात को सुचारु बनाए रखना है। इसके लिए पुलिस और यातायात विभाग ने संयुक्त रूप से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है।

उन्होंने बताया कि सावन मास के दूसरे सोमवार और शिवरात्रि के मद्देनजर 8 अगस्त को प्रातः 8 बजे से 12 अगस्त प्रातः 8 बजे तक भारी वाहनों का डायवर्जन प्रभावी रहेगा। वहीं, मणिपर्वत झूला मेला, तीसरे सावन सोमवार व नागपंचमी को लेकर 14 अगस्त को प्रातः 8 बजे से 17 अगस्त रात्रि 11 बजे तक अथवा भीड़ समाप्त होने तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सावन के अंतिम सोमवार पर 23 अगस्त को प्रातः 8 बजे से 24 अगस्त रात्रि 11 बजे तक डायवर्जन लागू रहेगा। वहीं, सावन की पूर्णिमा, रक्षाबंधन एवं मेला समापन के दौरान 27 अगस्त को प्रातः 8 बजे से 28 अगस्त रात्रि 11 बजे तक अथवा भीड़ समाप्त होने तक भारी वाहनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। थानाध्यक्ष ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले डायवर्जन व्यवस्था की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। साथ ही पुलिस द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने से न केवल जाम की समस्या से राहत मिलेगी, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन भी सुनिश्चित होगा।