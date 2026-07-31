कांवड़ यात्रा: रूट डायवर्जन प्लान लागू, रोके गए भारी वाहन

कांवड़ यात्रा: रूट डायवर्जन प्लान लागू, रोके गए भारी वाहन
बागपत में कांवड़ यात्रा के लिए गुरुवार को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे समेत कई मार्गों पर रूट डायवर्जन योजना लागू की गई। भारी वाहनों की एंट्री 13 अगस्त तक प्रतिबंधित कर दी गई है। हल्के वाहनों की एंट्री भी प्रतिबंधित होगी, जबकि यातायात के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जाएगा।
बागपत। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गुरुवार को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे समेत कई हाईवों और मुख्य मार्गों पर रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया। दिल्ली की ओर से आने वाले बड़े वाहनों को ईपीई के जरिए गुजारा गया। वहीं, मुजफ्फरनगर की तरफ से आने वाले वाहनों को अन्य मार्गों से गुजारा जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने कांवड़ मार्गों का रूट डायवर्ट कर दिया है। गुरुवार को बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई। टीआई नोवेंद्र सिंह सिरोही ने बताया कि दिल्ली-सहारनपुर हाइवे से गाजियाबाद, बुलंदशहर और दिल्ली जाने वाला भारी कामर्शियल वाहन 13 अगस्त तक प्रतिबंधित रहेंगे। जल्द ही हल्के वाहनों का प्रवेश भी ककड़ीपुर चैक पोस्ट से पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
प्रतिबंधित अवधि में उक्त यातायात शामली से करनाल पानीपत, सोनीपत एनएच-1 होते हुए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की तरफ जायेगा। इस दौरान वाहन चालक दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से भी गुजर सकते है। इसी प्रकार दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर नोएडा से बागपत की तरफ आने वाला यातायात मवीकला पेरिफेरल कट से जनपद में आगमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर राई, सोनीपत, पानीपत, करनाल होते हुए गन्तव्य को भेजा जायेगा।मवीकलां कट से वाहन चालक दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे के जरिए भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते है। बताया कि बड़ौत-मेरठ हाइवे पर दिल्ली, गाजियाबाद बुलंदशहर, नोएडा, हरियाणा को जाने वाला भारी कॉमर्शियल वाहन 13 अगस्त प्रतिबंधित रहेंगे। प्रतिबंध की अवधि में उक्त यातायात शामली से करनाल, पानीपत, सोनीपत एनएच-1 होते हुए अपने गन्तव्य को भेजा जायेगा। इसी प्रकार सोनीपत हरियाणा से निवाडा होते हुए मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर को जाने वाला यातायात बहालगढ़ से पानीपत, करनाल, यमुनानगर एवं मेरठ हापुड को जाने वाला यातायात वाहलगढ़ से राई, ईस्टर्न पेरिफेरल होते हुए अपने गंतव्य को जायेगा।
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