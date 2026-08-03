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बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर पांच दिनों तक आवागमन रहेगा ठप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बस्ती
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बस्ती, निज संवाददाता। श्रावण मेला और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बस्ती-अयोध्या हाईवे पर पांच दिन रूट डायवर्ट रहेगा। महाशिवरात्रि से चार दिन पूर्व ट्रैफिक प्रतिबंधित रहेगा। एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध किए जाने की बात कही है।

बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर पांच दिनों तक आवागमन रहेगा ठप

बस्ती, निज संवाददाता। श्रावण मेला और कांवड़ यात्रा के मद्देनजर बस्ती-अयोध्या हाईवे पर पांच दिन रूट डायवर्ट रहेगा। शिवभक्तों की सुरक्षित कांवड़ यात्रा के मद्देनजर महाशिवरात्रि (तेरस) से चार दिन पूर्व 7 अगस्त की शाम से 11 अगस्त को भीड़ समाप्ति तक हाईवे के दोनों लेन पर आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं की गाड़ियों को छोड़कर अन्य वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को लेकर बेहद पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। फोरलेन पर डायवर्जन प्लान को आठ अगस्त से प्रभावी कर दिया जाएगा। 11 अगस्त को जलाभिषेक के साथ ही कांवड़िए प्रस्थान करेंगे। 12 अगस्त को भीड़ का दबाव समाप्त होने के बाद डायवर्जन समाप्त किया जाएगा।

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सुरक्षा प्रबंध

एसपी ने बताया कि सावन माह में लाखों की संख्या में कांवड़िया कांवड़ उठाते हैं। इस बार महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए 10 लाख से अधिक श्रद्धालओं के पहुंचने का अनुमान है। लिहाजा पूरे कांवड़ मार्ग के साथ ही भदेश्वरनाथ मंदिर तक अचूक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। मंदिर तक कांवड़ियों के पहुंचने के लिए रूट निर्धारित करने के साथ ही पार्किंग आदि प्रबंध भी किए जा रहे हैं। पर्याप्त संख्या में गैर जनपदों से भी पुलिस की डिमांड की जा रही है। भदेश्वरनाथ धाम के साथ ही अन्य शिवालयों पर भी सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। कांवड़ मार्ग पर चिह्नित खामियों को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया जा चुका है। फोरलेन पर कांवड़ियों की सुगम यात्रा के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं।

फोरलेन पर डायवर्जन प्लान

- लखनऊ से बस्ती, गोरखपुर की ओर आने वाले वाहनों को बाराबंकी से ही रोककर जरवल रोड, करनेलगंज, गोण्डा, उतरौला, डुमरियागंज होते हुए गन्तव्य को डायवर्ट कर दिया जाएगा।

- अयोध्या से बस्ती, गोरखपुर की ओर आने वाले वाहनों अनों योध्या से लोलपुर होते हुए कटरा, लकड़मण्डी, नवाबगंज, गोण्डा, डुमरियागंज से गन्तव्य के लिए रवाना होंगे।

- गोरखपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को खलीलाबाद से डायवर्ट कर मेंहदावल रोड होते हुए बांसी, डुमरियागंज, उतरौला होकर आगे निकाला जाएगा।

- बस्ती जिले से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को बड़ेवन फ्लाईओवर के नीचे से मनौरी-भानपुरडुमरियागंज के रास्ते आगे को भेजा जाएगा। फुटहिया फ्लाईओवर से वाहनों को कलवारी होते हुए टाण्डा अम्बेडकरनगर की ओर डायवर्ट किया जाएगा।

- अम्बेडकरनगर-टाण्डा की ओर से जनपद बस्ती की तरफ आने वाले वाहनों को कलवारी चौराहे से गायघाट, कुदरहा, लालगंज होते हुए संतकबीरनगर के लिए डायवर्ट किया जाएगा।

- बस्ती शहर से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को अस्पताल चौराहा से सोनूपार, महादेवा से कुदरहा वाया रामजानकी मार्ग से कलवारी, टांडा से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रास्ते आगे को भेजा जाएगा।

- बस्ती जनपद में मुंडेरवा से वाहनों को महादेवा, कुदरहा होते हुए रामजानकी मार्ग से कलवारी, टांडा के रास्ते पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भेजा जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कांवड़ यात्रा कब से शुरू होगी?
कांवड़ यात्रा महाशिवरात्रि (तेरस) से चार दिन पूर्व 7 अगस्त की शाम से शुरू होगी।
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