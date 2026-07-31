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बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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शिवभक्तों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, प्रशासन ने बदायूं-बिजनौर हाइवे पर रूट डायवर्जन लागू किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान गंगाजल लेकर श्रद्धालु अपने गंतव्य को रवाना हुए हैं। पुलिस ने उनके सुरक्षा के लिए वाहनों का डायवर्जन किया है, जिससे कांवड़ियों की संख्या में और बढ़ोतरी की उम्मीद है।

बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू

शिवभक्तों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच शुक्रवार को प्रशासन ने बदायूं-बिजनौर स्टेट हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू किया। जगह-जगह पुलिस पिकेट तैनात कर भारी व हल्के चार पहियां वाहनों का रूट डायवर्ट किया। गौरतलब है कि गुरुवार से ही हरिद्वार से गंगाजल लेकर शिवभक्त अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर आदि जिलों के कांवड़िये मंडी धनौरा व बछरायूं क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक करने को लेकर कांवड़ियों की संख्या और भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में पुलिस-प्रशासन ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए रसूलपुर पुलिस चौकी, पत्थरकुटी चौराहा व नौगावां रेलवे क्रॉसिंग के पास से वाहनों का डायवर्जन लागू किया है।

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बछरायूं पुलिस तहसील के पास व गांव जोगीपुरा से वाहनों को दूसरे मार्गों की ओर भेज रही है। सीओ अंजली कटारिया ने बताया कि कांवड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर भारी वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया है।

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