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रेलवे फाटक पर ट्रक फंसा, ट्रेनें हुई प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मऊ
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इंदारा स्टेशन के पूर्वी 5सी क्रासिंग पर रविवार को दो ट्रक फंस गए। इससे कई ट्रेनें, जैसे लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस और लिच्छवी एक्सप्रेस, प्रभावित हुईं। ट्रकों को निकालने में पुलिस को मुश्किल हुई और ट्रेनों का परिचालन लगभग डेढ़ घंटे तक बाधित रहा। रेलवे विभाग ने ट्रक चालकों पर कार्रवाई की।

रेलवे फाटक पर ट्रक फंसा, ट्रेनें हुई प्रभावित

इंदारा,हिन्दुस्तान संवाद। वाराणसी-गोरखपुर रेल खंड पर इंदारा स्टेशन के पूर्वी 5सी क्रासिंग को पार करते समय रविवार की सुबह और दोपहर में दो ट्रक फंस गए। जिससे गेट बंद नहीं हो पाने से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, इंटरसिटी, लिच्छवी एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनें प्रभावित हो गई। ट्रक फसने की जानकारी गेटमैन ने तत्काल पैनल कक्ष में तैनात स्टेशन मास्टर को दिया। इस दौरान क्रॉसिंग के रास्ते आम लोगों का आना-जाना बंद होने से परेशानी और बढ़ गई। रेलवे पुलिस के मुताबिक रविवार की सुबह आठ बजे इंदारा फाटक खुला हुआ था। तभी मिर्जापुर से गिट्टी लाद कर इंदारा की तरफ आ रहा ट्रक रेलवे फाटक को पार करते समय रेलवे ट्रैक के बीचों बीच में फस गया।

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ट्रक चालक ने ट्रक को निकालने की बहुत कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। तभी गोरखपुर की ओर से दादर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक, लिच्छवी समेत कई ट्रेनों का समय हो गया। गेटमैन ने इस बाबत उच्च अधिकारियों को अवगत कराया,साथ ही रेलवे सुरक्षा बल को भी इसकी सूचना दी। जिसके बाद सभी ट्रेनों को ट्रैक बाधित होने की सूचना दी गई। जिससे सभी का परिचालन गड़बड़ा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लगभग डेढ़ घंटे तक जेसीबी की मदद से ट्रक को रेलवे ट्रैक से हटाया गया तब जाकर ट्रेनों का संचालन शुरू हो सका। उसके बाद फिर दोपहर लगभग डेढ़ बजे आजमगढ़ की तरफ से ट्रक सीमेंट लादकर मझवारा जा रहा था, तभी रेलवे फाटक पर पहुंचा तो रेलवे ट्रैक के बीच धंस गया। इससे फाटक पर जाम लग गया। रेलवे विभाग की बड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से निकाला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक सहित चालक पप्पू पाल एवं सनुज यादव को कब्जे में ले लिया। इंदारा आरपीएफ चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि क्रासिंग पर दो ट्रक फंसने से रेलवे ट्रैक बाधित होने की वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हुई। मौके पर ट्रक को कब्जे में लेकर रेलवे एक्ट में करवाई की गई।

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