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पांच अगस्त को समस्तीपुर रेल मंडल में ब्लॉक, कई ट्रेनें प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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रेल प्रशासन ने 5 अगस्त को नरकटियागंज-पनियहवा खंड के हरिनगर-भैरोगंज स्टेशनों पर पुल संख्या-322 पर इंजीनियरिंग काम के कारण ब्लॉक की घोषणा की है। कई गाड़ियों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिसमें बरेली होकर जाने वाली कुछ ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। ट्रेनें नियंत्रित समय पर चलेंगी।

पांच अगस्त को समस्तीपुर रेल मंडल में ब्लॉक, कई ट्रेनें प्रभावित

रेल प्रशासन द्वारा पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अन्तर्गत नरकटियागंज-पनियहवा खंड के हरिनगर-भैरोगंज स्टेशनों के बीच पांच अगस्त को ब्लॉक रहेगा। यहां पुल संख्या- 322 पर इंजीनियरिंग कार्य के परिप्रेक्ष्य में यातायात-सह-पावर ब्लॉक दिये जाने के कारण गाड़ियों का पुनर्निर्धारण एवं नियंत्रण कर संचालन होगा। रेल अधिकारियों का कहना है, पांच अगस्त को ब्लॉक के चलते कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। जिसमें बरेली होकर जाने वाली भी कुछ ट्रेनें ने संबंधित स्टेशन से ही विलंब से चलेंगी। कुछ को रास्ते में रोककर नियंत्रित किया जाएगा। ब्लॉक के चलते प्रभावित रहने वाली ट्रेनों की जारी सूची में (19038) बरौनी-बान्द्रा टर्मिनस एक्सप्रेस बरौनी से 60 मिनट पुनर्निर्धारित कर चलेगी।

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(04013) लौकहा बाजार-आनन्द विहार टर्मिनल विशेष गाड़ी लौकहा बाजार से 120 मिनट पुनर्निर्धारित कर संचालित होगी। (19726) दरभंगा-खातीपुरा अमृत भारत एक्सप्रेस रक्सौल-नरकटियागंज स्टेशनों के बीच 45 मिनट नियंत्रित की जायेगी। वहीं (15273) रक्सौल-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस रक्सौल-नरकटियागंज स्टेशनों के मध्य 45 मिनट नियंत्रित कर चलेगी। यह ट्रेनें बरेली जंक्शन विलंब से आएंगी।

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