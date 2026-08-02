Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

डाक कांवड़ियों के बढ़ते कदमों से हाईवे पर बढ़ा दबाव, रेंगता रहा ट्रैफिक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हरिद्वार
Follow us on Google News
share

- हरिद्वार-रुड़की हाईवे पर बड़ी कांवड़ और डीजे वाहनों की आवाजाही से कई स्थानों पर जाम जैसे हालात, यात्रियों को उठानी पड़ी परेशानी

डाक कांवड़ियों के बढ़ते कदमों से हाईवे पर बढ़ा दबाव, रेंगता रहा ट्रैफिक
डाक कांवड़ियों के बढ़ते कदमों से हाईवे पर बढ़ा दबाव, रेंगता रहा ट्रैफिक

कांवड़ यात्रा के चौथे दिन रविवार को डाक कांवड़ियों और बड़ी कांवड़ के बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचने से हरिद्वार-रुड़की हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ गया। जटवाड़ा पुल से बहादराबाद तक कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए और पुलिस को यातायात सुचारु रखने के लिए लगातार मशक्कत करनी पड़ी। कांवड़ यात्रा के चौथे दिन रविवार को डाक कांवड़ियों और बड़ी कांवड़ के जत्थों के हरिद्वार पहुंचने से हरिद्वार-रुड़की हाईवे पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। सुबह से ही विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु बड़े-बड़े डीजे और सजे-धजे वाहनों के साथ शहर में प्रवेश करने लगे, जिससे हाईवे पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता गया।

ये भी पढ़ें:रुड़की हाईवे पर यातायात का बढ़ा दबाव

सबसे अधिक दबाव ज्वालापुर स्थित जटवाड़ा पुल से बहादराबाद मार्ग तक देखने को मिला। हाईवे पर कांवड़ियों के जत्थों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसके चलते चौपहिया वाहनों, बसों और जरूरी कार्यों से आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन लंबे समय तक रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। बड़ी कांवड़ के साथ चल रहे डीजे वाहनों और श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण यातायात का प्रवाह बार-बार बाधित होता रहा। पुलिस और यातायात कर्मी पूरे दिन व्यवस्था संभालने में जुटे रहे, लेकिन बढ़ती भीड़ के कारण दबाव कम नहीं हो सका। प्रशासन का कहना है कि आगामी दिनों में कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे जारी ट्रैफिक प्लान का पालन करें और अनावश्यक रूप से हाईवे पर निकलने से बचें।

ये भी पढ़ें:बम-बम भोले के जयकारों के साथ मंजिल की ओर बढ़ रहे कांवड़िये
ये भी पढ़ें:Sambhal News: शहर की सड़कों पर बढ़ा ट्रैफिक का दबाव
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Haridwar Latest News Haridwar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।