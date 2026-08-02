डाक कांवड़ियों के बढ़ते कदमों से हाईवे पर बढ़ा दबाव, रेंगता रहा ट्रैफिक

कांवड़ यात्रा के चौथे दिन रविवार को डाक कांवड़ियों और बड़ी कांवड़ के बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंचने से हरिद्वार-रुड़की हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ गया। जटवाड़ा पुल से बहादराबाद तक कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए और पुलिस को यातायात सुचारु रखने के लिए लगातार मशक्कत करनी पड़ी। कांवड़ यात्रा के चौथे दिन रविवार को डाक कांवड़ियों और बड़ी कांवड़ के जत्थों के हरिद्वार पहुंचने से हरिद्वार-रुड़की हाईवे पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। सुबह से ही विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालु बड़े-बड़े डीजे और सजे-धजे वाहनों के साथ शहर में प्रवेश करने लगे, जिससे हाईवे पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता गया।

सबसे अधिक दबाव ज्वालापुर स्थित जटवाड़ा पुल से बहादराबाद मार्ग तक देखने को मिला। हाईवे पर कांवड़ियों के जत्थों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसके चलते चौपहिया वाहनों, बसों और जरूरी कार्यों से आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहन लंबे समय तक रेंगते हुए आगे बढ़ते रहे। बड़ी कांवड़ के साथ चल रहे डीजे वाहनों और श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण यातायात का प्रवाह बार-बार बाधित होता रहा। पुलिस और यातायात कर्मी पूरे दिन व्यवस्था संभालने में जुटे रहे, लेकिन बढ़ती भीड़ के कारण दबाव कम नहीं हो सका। प्रशासन का कहना है कि आगामी दिनों में कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि वे जारी ट्रैफिक प्लान का पालन करें और अनावश्यक रूप से हाईवे पर निकलने से बचें।