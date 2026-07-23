घाघरा पुल पर चार घंटे पांच किलोमीटर जाम, एंबुलेंस भी फंसी
लखनऊ-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर संजय सेतु पर बुधवार रात दो ट्रकों की टक्कर हो गई। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया, जिससे कई घंटे तक जाम लगा रहा। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को हटाने और यातायात को बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत की।
जरवलरोड। लखनऊ-बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाघरा नदी स्थित संजय सेतु पर बुधवार रात करीब 10 बजे दो ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई। हालांकि किसी को चोटें नहीं आईं। हादसे के बाद पुल पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया और देखते ही देखते दोनों ओर जाम लगना शुरू हो गया। जाम में रोडवेज बसें, एंबुलेंस, निजी कारें, ट्रक और अन्य छोटे-बड़े वाहन घंटों फंसे रहे। खासकर एंबुलेंस में फंसे मरीजों की सांसें अटकी रहीं। घटना की सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक जरवलरोड पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। संकरे पुल पर क्षतिग्रस्त ट्रकों के कारण रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था।
पुलिस ने क्रेन की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों को हटाने का प्रयास शुरू कराया। साथ ही पुल के दोनों सिरों पर यातायात रोककर एक-एक लेन से वाहनों को निकलवाने की व्यवस्था की। करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम समाप्त कराया और तड़के करीब दो बजे के बाद यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो सका।
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