रुड़की हाईवे पर यातायात का बढ़ा दबाव
हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के चौथे दिन, डाक कांवड़ियों और बड़ी कांवड़ के आगमन से हरिद्वार-रुड़की हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ गया। कई स्थानों पर वाहन रेंगते रहे और यातायात पुलिस ने व्यवस्था बनाते हुए कुछ वाहनों को निकाला। प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक प्लान का पालन करने की अपील की।
हरिद्वार। कांवड़ यात्रा के चौथे दिन रविवार को डाक कांवड़ियों और बड़ी कांवड़ के हरिद्वार पहुंचने से हरिद्वार-रुड़की हाईवे पर यातायात का दबाव बढ़ गया। पुल जटवाड़ा से बहादराबाद तक कई स्थानों पर वाहन रेंगते नजर आए। डीजे वाहनों और बड़ी कांवड़ के जत्थों के कारण चोपहिया वाहन, बसें और अन्य यात्री जाम जैसे हालात में फंस गए। यातायात पुलिस ने व्यवस्था संभालते हुए कई वाहनों को निकाला, लेकिन दबाव कम नहीं हुआ। प्रशासन ने लोगों से ट्रैफिक प्लान का पालन करने की अपील की है।
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