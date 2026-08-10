बारिश के बावजूद आस्था का सैलाब, हाईवे पर कांवड़ियों की बाइकों से लगा जाम

सावन के अंतिम दौर में कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंचते ही हरिद्वार में यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई। सोमवार को करीब 2.25 लाख बाइक हरिद्वार पहुंचीं। गंगाजल लेने आए डाक कांवड़ियों और जल लेकर लौट रहे शिवभक्तों के वाहनों की भारी भीड़ से हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। भूपतवाला से रानीपुर मोड़ तक करीब 12 से 15 मिनट का सफर तय करने में डेढ़ घंटे तक का समय लगा। सोमवार सुबह हुई बारिश भी शिवभक्तों के कदम नहीं रोक सकी। भूपतवाला से लेकर रानीपुर मोड़ तक हाईवे पर कांवड़ियों के वाहनों का दबाव दिखाई दिया। सामान्य दिनों में कुछ ही समय में पूरा होने वाला यह सफर जाम के कारण करीब डेढ़ घंटे में पूरा हुआ। हाईवे के कई हिस्सों में बाइक और अन्य वाहनों की कतार इतनी लंबी हो गई कि सड़क पर चलने की जगह तक कम पड़ गई। बारिश के बीच जाम में फंसे कांवड़ियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मी लगातार वाहनों को आगे बढ़ाने और सड़क किनारे खड़े वाहनों को हटाने में जुटे रहे। डाक कांवड़ियों की संख्या बढ़ने के साथ ही हाईवे पर वाहनों का दबाव भी लगातार बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में कांवड़िए बाइक से हरिद्वार पहुंचे। गंगाजल लेने के बाद उन्होंने वापसी के लिए भी अपने वाहनों का इस्तेमाल किया। इस दौरान कई कांवड़ियों ने अपनी बाइकें हाईवे पर ही पार्क कर दीं। इससे सड़क की चौड़ाई कम हो गई और पीछे से आने वाले वाहनों की रफ्तार थम गई। कई जगह कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह धीमा पड़ गया। हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कतार लगने से जाम का असर आसपास के संपर्क मार्गों पर भी दिखाई दिया। स्थानीय निवासी गौरव उपाध्याय ने बताया कि जाम के कारण भूपतवाला से रानीपुर मोड पहुंचे में डेढ़ घंटे का समय लगा गया, जबकि सामान्य दिनों में 12 से 15 मिनट का समय लगता था। प्रशासन के मुताबिक सोमवार को करीब 2.25 लाख बाइक हरिद्वार पहुंची。