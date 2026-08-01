काकरघाटी में ट्रैफिक ब्लॉक चार को
दरभंगा में 4 अगस्त को काकरघाटी यार्ड में फुट ओवरब्रिज गर्डर लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। यह ब्लॉक 11:20 से 15:15 बजे तक रहेगा। इससे प्लेटफार्मों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित होगा और ट्रेनों के परिचालन में सुधार होगा। यात्रियों से ट्रेन के समय की अद्यतन स्थिति जानने की अपील की गई है।
दरभंगा। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल की ओर से आगामी चार अगस्त को काकरघाटी यार्ड में फुट ओवरब्रिज गर्डर लॉन्चिंग की जाएगी। इसके लिए 11:20 बजे से 15:15 बजे तक ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक लिया जाएगा। रेल प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि ये ब्लॉक यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं। इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद प्लेटफॉर्मों के बीच आवागमन अधिक सुरक्षित एवं सुगम होगा, भीड़भाड़ में कमी आएगी, परिचालन क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों के समयपालन में सुधार होगा तथा भविष्य में अधिक ट्रेनों के संचालन का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
काकरघाटी यार्ड की लाइन संख्या एक, दो, तीन व चार पर फुट ओवरब्रिज गर्डर लॉन्चिंग होगी। यह ब्लॉक ट्रेन संख्या 13212 के गुजरने के बाद प्रभावी होगा। इस दौरान कई ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी परिवर्तन रहेगा। पुनर्निर्धारित ट्रेनों में 13225 जयनगर-आरा एक्सप्रेस जयनगर से 120 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी। 13226 आरा-जयनगर एक्सप्रेस आरा से 120 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी। 63377 लहेरियासराय-सहरसा मेमू पैसेंजर लहेरियासराय से 90 मिनट विलंब से प्रस्थान करेगी। नियंत्रित ट्रेनों में 15553 भागलपुर-जयनगर एक्सप्रेस समस्तीपुर व दरभंगा जंक्शन के मध्य 45 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी। 11062 जयनगर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस जयनगर-तारसराय रेलखंड के मध्य 50 मिनट नियंत्रित कर चलाई जाएगी। समस्तीपुर मंडल रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि उपर्युक्त अवधि में यात्रा करने से पूर्व अपनी ट्रेन की अद्यतन स्थिति रेलवे के अधिकृत माध्यमों तथा 139 से अवश्य प्राप्त कर लें।
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