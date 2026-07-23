कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए तय किए गए रास्ते

सावन के महीने में श्रद्धालु गोमुख, गंगोत्री धाम और हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। इस वर्ष कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी। यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित रास्ते तय किए हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता सावन के पवित्र महीने में श्रद्धालु गोमुख, गंगोत्री धाम और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में इसे अर्पित करते हैं। इस वर्ष कांवड़ यात्रा आगामी 30 जुलाई से शुरु होकर 11 अगस्त तक चलेगी। इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री दिल्ली से होकर गुजरेंगे और कई श्रद्धालु दिल्ली बॉर्डर से होते हुए हरियाणा और राजस्थान की ओर जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं के लिए रास्ते तय किए हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार गाड़ियों की भारी आवाजाही को देखते हुए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कांवड़ यात्रियों के आने-जाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रियों (पैदल चलने वालों और उनके साथ आने वाली गाड़ियों) की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाई गई है। ऐसी आवाजाही उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और जान-माल के लिए खतरा हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने सभी कांवड़ यात्रियों को सलाह दी है कि वे उनके द्वारा बताए गए रास्तों का ही इस्तेमाल करें。

कांवड़ यात्रियों के लिए तय रास्ते: ट्रैफिक पुलिस ने सभी कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रैफिक पुलिस की सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा करें। उनका सहयोग सभी भक्तों और सड़क का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों के लिए कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और परेशानी-मुक्त बनाने में मदद करेगा। गाड़ी चलाने वालों से ट्रैफिक पुलिस ने अनुरोध किया है कि वे धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

कांवड़ यात्रियों के लिए तय रास्ते: अप्सरा बॉर्डर - शाहदरा फ्लाईओवर रोड - सीलमपुर टी-पॉइंट -आईएसबीटी फ्लाईओवर और इसी तरह वापसी का रास्ता।

भोपुरा बॉर्डर - वज़ीराबाद रोड - लोनी गोल चक्कर फ्लाईओवर - गोकुलपुरी टी-पॉइंट - 66 फुटा रोड -सीलमपुर टी-पॉइंट -एनएच-1, नया आईएसबीटी ब्रिज और इसी तरह वापसी का रास्ता।

लोनी बॉर्डर - लोनी फ्लाईओवर या सोनिया विहार बॉर्डर - पुस्ता रोड - खजूरी फ्लाईओवर - वज़ीराबाद रोड और इसी तरह वापसी का रास्ता।

भोपुरा बॉर्डर - वज़ीराबाद रोड - वज़ीराबाद ब्रिज - आउटर रिंग रोड और इसी तरह वापसी का रास्ता

इंदिरापुरम नाला रोड - गाज़ीपुर बॉर्डर - न्यू अशोक नगर - पुस्ता रोड और इसी तरह वापसी का रास्ता

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