Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए तय किए गए रास्ते

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सावन के महीने में श्रद्धालु गोमुख, गंगोत्री धाम और हरिद्वार से गंगा जल लेकर शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। इस वर्ष कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी। यातायात पुलिस ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित रास्ते तय किए हैं और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।

कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए तय किए गए रास्ते

नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता सावन के पवित्र महीने में श्रद्धालु गोमुख, गंगोत्री धाम और हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लाकर शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में इसे अर्पित करते हैं। इस वर्ष कांवड़ यात्रा आगामी 30 जुलाई से शुरु होकर 11 अगस्त तक चलेगी। इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री दिल्ली से होकर गुजरेंगे और कई श्रद्धालु दिल्ली बॉर्डर से होते हुए हरियाणा और राजस्थान की ओर जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस द्वारा श्रद्धालुओं के लिए रास्ते तय किए हैं ताकि लोगों को परेशानी न हो। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार गाड़ियों की भारी आवाजाही को देखते हुए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे कांवड़ यात्रियों के आने-जाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसलिए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रियों (पैदल चलने वालों और उनके साथ आने वाली गाड़ियों) की आवाजाही पर सख्ती से रोक लगाई गई है। ऐसी आवाजाही उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है और जान-माल के लिए खतरा हो सकती है। ट्रैफिक पुलिस ने सभी कांवड़ यात्रियों को सलाह दी है कि वे उनके द्वारा बताए गए रास्तों का ही इस्तेमाल करें。

ये भी पढ़ें:Bijnor News: कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर शिवसेना ने की बैठक

कांवड़ यात्रियों के लिए तय रास्ते:

ट्रैफिक पुलिस ने सभी कांवड़ यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रैफिक पुलिस की सलाह को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा करें। उनका सहयोग सभी भक्तों और सड़क का इस्तेमाल करने वाले अन्य लोगों के लिए कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुचारू और परेशानी-मुक्त बनाने में मदद करेगा। गाड़ी चलाने वालों से ट्रैफिक पुलिस ने अनुरोध किया है कि वे धैर्य रखें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

ये भी पढ़ें:Mirzapur News: मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र के मार्ग 11 जोन व 30 सेक्टर में बंटे

कांवड़ यात्रियों के लिए तय रास्ते:

अप्सरा बॉर्डर - शाहदरा फ्लाईओवर रोड - सीलमपुर टी-पॉइंट -आईएसबीटी फ्लाईओवर और इसी तरह वापसी का रास्ता।

भोपुरा बॉर्डर - वज़ीराबाद रोड - लोनी गोल चक्कर फ्लाईओवर - गोकुलपुरी टी-पॉइंट - 66 फुटा रोड -सीलमपुर टी-पॉइंट -एनएच-1, नया आईएसबीटी ब्रिज और इसी तरह वापसी का रास्ता।

लोनी बॉर्डर - लोनी फ्लाईओवर या सोनिया विहार बॉर्डर - पुस्ता रोड - खजूरी फ्लाईओवर - वज़ीराबाद रोड और इसी तरह वापसी का रास्ता।

भोपुरा बॉर्डर - वज़ीराबाद रोड - वज़ीराबाद ब्रिज - आउटर रिंग रोड और इसी तरह वापसी का रास्ता

इंदिरापुरम नाला रोड - गाज़ीपुर बॉर्डर - न्यू अशोक नगर - पुस्ता रोड और इसी तरह वापसी का रास्ता

यहां मिलेंगे रियल टाइम अपडेट

वेबसाइट: https://traffic.delhipolice.gov.in

फेसबुक: https://www.facebook.com/dtptraffic

एक्स : https://x.com/dtptraffic

इंस्टाग्राम : https://www.instagram.com/dtptraffic

व्हाट्सएप: 8750871493

हेल्पलाइन नंबर: 1095 / 011-25844444

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा कब से कब तक चलेगी?
कांवड़ यात्रा आगामी 30 जुलाई से शुरु होकर 11 अगस्त तक चलेगी।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Delhi Latest News Kanwar Yatra अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।