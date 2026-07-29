सड़क हादसे की मृतक के पिता ने लिखाई रिपोर्ट
छिबरामऊ में जीटी रोड हाईवे पर सिकंदरपुर के पास एक सड़क हादसे में पंजाब निवासी ड्राइवर सुमित की मौत हो गई। उसके पिता ने ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया कि सुमित हरियाणा से कोलकाता जा रहा था जब अचानक आगे चल रहे ट्रक ने ब्रेक लगाया, जिससे उस पर कंटेनर गिर गया।
छिबरामऊ। जीटी रोड हाईवे पर सिकंदरपुर के पास हुए सड़क हादसे में पंजाब निवासी ड्राइवर की मौत हो गई थी। इस मामले में पंजाब के मोहाली निवासी कंटेनर चालक मृतक सुमित के पिता अर्जुन बहादुर ने ट्रक चालक के खिलाफ दुर्घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मृतक के पिता ने लिखाई रिपोर्ट में कहा है, कि उनका बेटा हरियाणा के पंजाब से माल लादकर कोलकाता जा रहा था। जीटी रोड हाईवे पर जब सिकंदरपुर के पास पहुंचा, तभी आगे चल रहे ट्रक में अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे कंटेनर पीछे से जाकर घुस गया और उसमें उसके बेटे की मौत हो गई।
जब का उसका साथ ही पंकज कुमार घायल हो गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज का जांच शुरू कर दी है
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