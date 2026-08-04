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हादसे में ग्राम पंचायत सहायक की मौत, साथी गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमरोहा में बाइकों की आमने-सामने टक्कर में ग्राम पंचायत सहायक अमित कुमार की हत्या हो गई। अमित अपने साथी रोहित के साथ बाइक पर गजरौला की ओर जा रहे थे। हादसे में दोनों को घायल अवस्था में सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हादसे में ग्राम पंचायत सहायक की मौत, साथी गंभीर

अमरोहा। बाइकों की आमने-सामने टक्कर में ग्राम पंचायत सहायक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार संभल जिले के असमौली निवासी अमित कुमार अपने साथी रोहित निवासी गांव सैदपुर के साथ बाइक पर सवार होकर गजरौला की ओर जा रहे थे। हाईवे पर मोगा होटल के पास दूसरी बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में घायल अमित व रोहित को लोगों ने सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने अमित को मृत घोषित कर दिया। रोहित को जिला अस्पताल रेफर किया। अमित ग्राम पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत थे। पुलिस हादसे की जांच कर रही है।

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