स्वर्ण-रजत हिंडोलों में द्वारकाधीश ने दिये दर्शन
स्वर्ण-रजत हिंडोलों में द्वारकाधीश ने दिये दर्शनस्वर्ण-रजत हिंडोलों में द्वारकाधीश ने दिये दर्शनस्वर्ण-रजत हिंडोलों में द्वारकाधीश ने दिये दर्शन
स्वर्ण और रजत हिंडोला में विराजमान होकर राजाधिराज ने गुरुवार को भक्तों को दर्शन दिये। पुष्टिमार्ग संप्रदाय के मंदिर ठाकुर द्वारकाधीश के मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी (एडवोकेट) ने बताया कि परंपरा के तहत गुरुवार को सावन मास के प्रथम दिन ठाकुर जी महाराज स्वर्ण और रजत हिंडोला में विराजमान हुए। यह स्वर्ण और रजत हिंडोला काफी प्राचीन हैं। पुष्टिमार्गीय परंपरा में ठाकुर जी को लाढ़-लढ़ाने के तहत सर्वप्रथम स्वर्ण और रजत हिंडोला में विराजमान कराया जाता है। यह क्रम पूरे सावन मास जारी रहेगा। शुक्रवार को भी संध्या समय 5:10 बजे से 5:40 बजे तक ठाकुर जी फिरोजी हिंडोले में विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें