लुप्त होने के कगार पर डोली मजदूरों की सदियों पुरानी परंपरा
पीरटांड़। सम्मेदशिखर पारसनाथ पहाड़ पर डोली मजदूरों की परंपरा अब संकट में है। बाइक सवारी के बढ़ते प्रचलन के कारण डोली की मांग घट रही है। पहले डोली मजदूर यात्री तीर्थयात्रियों को कठिन चढ़ाई पार कराने में मदद करते थे। अब कई मजदूरों ने नौकरी छोड़ दी और नए रोजगार की तलाश में हैं।
पीरटांड़। सम्मेदशिखर पारसनाथ पहाड़ पर वर्षों से तीर्थयात्रियों को डोली के सहारे पर्वत वंदना कराने वाले मजदूरों की परंपरा अब धीरे-धीरे अतीत बनती जा रही है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के साथ साथ अब रोजगार का भी स्वरूप बदल रहा है। कभी पारसनाथ पर्वत की यात्रा में डोली मजदूरों की अहम भूमिका हुआ करती थी। पर धीरे धीरे बदलते समय के साथ बाइक की सवारी का प्रचलन बढ़ गया है। लगातार बढ़ते बाइक प्रचलन के कारण पारम्परिक रोजगार के साधन संकट के मुहाने पर खड़ा हो गया है। बताया जाता है कि पहले के समय मे तिर्थयात्रियों की पारसनाथ यात्रा के लिए पैदल अथवा डोली की सवारी प्रमुख साधन हुआ करता था। क्षेत्र के हजारों हजार डोली मजदूर बुजुर्ग, अस्वस्थ और पैदल चढ़ाई करने में असमर्थ तीर्थयात्रियों को डोली में बैठाकर पहाड़ की कठिन पूरी कर पर्वत वंदना कराते थे। पहाड़ की लगभग 9 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई से लेकर पर्वत के ऊपर विभिन्न टोंक का दर्शन वंदन व वापसी कुल 27 किलोमीटर की यात्रा मजदूर डोली के सहारे कराते थे। एवज में मजदूरों उचित मेहनताना भी मिलता था। लंबे समय तक मजदूरों के लिए डोली मजदूरी रोजगार का प्रमुख साधन रहा है। साथ ही पारसनाथ में डोली मजदूरों की मेहनत व परम्परा इतिहास रहा है। लेकिन पहाड़ के रास्ते पर लगातार बढ़ते बाइक परिचालन ने डोली मजदूरी के पारंपरिक रोजगार को गहरे संकट में डाल दिया है。
बाइक की बढ़ती मांग
पारसनाथ की यात्रा के दौरान अब डोली की जगह बड़ी संख्या में बाइक नजर आने लगी है। पहाड़ पर तीर्थयात्रियों को पहुंचाने के लिए स्थानीय युवाओं के साथ आसपास के गांवों के युवक भी बाइक लेकर पहुंच रहे हैं। इससे यात्रियों को अपेक्षाकृत कम समय में पहाड़ की चढ़ाई पूरी करने में सुविधा मिल रही है। वहीं दूसरी ओर इसका सीधा असर डोली मजदूरों के रोजगार पर पड़ा है।
स्थानीय युवाओं की नई नौकरी
लेकिन समय के साथ यात्रा के तौर-तरीके में बदलाव आया। पहाड़ पर बाइक की संख्या बढ़ने लगी और यात्रियों ने भी बाइक का सहारा लेना शुरू कर दिया। नतीजा न केवल डोली की मांग लगातार घटती गई बल्कि पहले की तुलना में डोली मजदूरों की संख्या काफी कमी आई है।डोली की मांग कम होने के कारण कई मजदूरों ने इस पारंपरिक काम से दूरी बना ली है। कुछ मजदूरों ने डोली उठाने का काम पूरी तरह छोड़ दिया है, जबकि कई मजदूर अब दैनिक मजदूरी, खेती-बाड़ी और दूसरे छोटे-मोटे कामों में जुट गए हैं। उनके सामने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए रोजगार का दूसरा विकल्प तलाशना मजबूरी बन गया है।
संस्कृति का संकट
स्थानीय लोग कहते है कि, डोली मजदूरी सिर्फ एक रोजगार नहीं थी, बल्कि पारसनाथ की यात्रा से जुड़ी वर्षों पुरानी परंपरा भी थी। डोली मजदूर यात्रियों को सुरक्षित तरीके से कठिन चढ़ाई पार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। बदलते समय के साथ यह परंपरा अब धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में पारसनाथ पर्वत पर डोली मजदूरों की परंपरा सिर्फ पुरानी यादों और किस्सों तक सीमित रह जाएगी।
बाइक बनी युवाओं के लिए रोजगार का नया साधन
पारसनाथ पहाड़ पर बढ़ता बाइक परिचालन स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार का नया जरिया बन गया है। इन दिनों अनुमानतः करीब पांच सौ बाइक चालक तीर्थयात्रियों को पहाड़ पर लाने-ले जाने के काम में लगे हुए हैं। इनमें स्थानीय युवाओं के अलावा आसपास के गांवों के युवक भी शामिल हैं।
युवाओं का कहना है कि बाइक के माध्यम से यात्रियों को पहाड़ की चढ़ाई कराने से उन्हें नियमित रूप से आमदनी हो जाती है। तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने के दौरान बाइक चालकों की मांग भी बढ़ जाती है। इसके चलते बड़ी संख्या में युवाओं ने इसे रोजगार के रूप में अपना लिया है。
पर्यटन बढ़ने के साथ बदला रोजगार का स्वरूप
सम्मेदशिखर पारसनाथ में लगातार बढ़ती तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या ने स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। होटल, धर्मशाला, दुकान, वाहन और अन्य सेवाओं के साथ अब बाइक सवारी भी युवाओं की आय का साधन बन रही है। पहले जहां पहाड़ की यात्रा से जुड़े रोजगार में डोली मजदूरों की बड़ी भूमिका थी, वहीं अब बाइक चालकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, बदलते रोजगार के इस स्वरूप ने पारसनाथ की पारंपरिक डोली संस्कृति को लगभग खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिया है।
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