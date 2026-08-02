संगीत रसिकों ने लिया कजरी-ठुमरी का आनंद
वाराणसी में कला प्रकाश और रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के सहयोग से ‘कजरी ठुमरी उत्सव’ का आयोजन किया गया। सितार वादक नीरज मिश्र ने कार्यक्रम का आगाज किया। कोलकाता की आइभी बनर्जी ने भी अपने गायन से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई कलाकारों ने पारंपरिक कजरी और ठुमरी प्रस्तुत की।
वाराणसी, मुख्य संवाददाता। कला प्रकाश एवं रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार शाम कैंटोनमैंट स्थित सूर्या होटल के कैसर सभागार में ‘कजरी ठुमरी उत्सव’ हुआ। संगीत रसिकों ने आयोजन में पारंपरिक बनारसी कजरी-ठुमरी का आनंद लिया। कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति सितार वादन की रही। बनारस घराने के युवा सितार वादक नीरज मिश्र ने राग खमाज की ठुमरी ‘जाग पड़ी मैं पिया के जगाए’ से कार्यक्रम का आगाज किया। फिर बनारसी कजरी ‘घेरि घेरि आई सावन की बदरिया’, ‘बरसन लागी बदरिया’ एवं ‘मिर्जापुर कइला गुलजार हो’ की मधुर प्रस्तुति दी। राग रागेश्री में गत से नीरज मिश्र ने अपनी प्रस्तुति का समापन किया।
तबला पर उदयशंकर मिश्र ने सहयोग किया। दूसरी प्रस्तुति में कोलकाता की आइभी बनर्जी ने कजरी और ठुमरी के रस से श्रोताओं को सराबोर किया। आरंभ राग खमाज की ठुमरी ‘जावो बलम नाहीं बोलो’ से किया। फिर मिश्र भैरवी में दादरा ‘तुम क्या जानो प्रीत बलमवा’ की भाव प्रवण प्रस्तुति दी। कजरी ‘झिरी-झिरी बरसे सावन रस बुंदिया’ तथा झूला ‘झूला धीरे से झुलाओ’ का गायन किया। बेगम अख्तर की सुप्रसिद्ध गजल ‘वो जो हम में तुम में करार था’ के बाद उन्होंने दादरा ‘हमरी अटरिया पे आ जा रे सांवरिया’ का सुमधुर गायन किया। ‘काशी के बसैया’ भजन के बाद राग भैरवी की ठुमरी ‘रस के भरे तोरे नैन’ से समापन किया।हारमोनियम पर पं. धर्मनाथ मिश्र, तबला पर सिद्धार्थ चक्रवर्ती तथा गिटार पर मैनाक नागचौधुरी ने संगत की। कलाकारों का स्वागत मीना सिंह, गणेश अग्रवाल, डॉ. शिवजी गुप्ता, इन्द्रसेन सिंह, सीए सतीश जैन तथा राकेश कुमार रस्तोगी ने किया। संयोजन डॉ. आशीष जायसवाल, संचालन अनूप अग्रवाल तथा धन्यवाद ज्ञापन अशोक कपूर ने किया।
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