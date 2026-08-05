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हाय हुसैन की सदा के बीच चेहल्लुम मना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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सिंभावली में चेहल्लुम के अवसर पर मातमी जत्थे शहीदे कर्बला को याद करते हुए जुलूस निकाले। रझैटी में शांति और श्रद्धा से मनाए गए इस कार्यक्रम में नोहा खानी हुई और मजलिसे अजा का आयोजन किया गया। बारिश के बावजूद मातम करते जत्थों पर इसका असर नहीं पड़ा।

हाय हुसैन की सदा के बीच चेहल्लुम मना

सिंभावली। चेहल्लुम के उपलक्ष में निकल गए जुलूस में मातमी जत्थों ने सीनाजनी करते हुए हाय हुसैन की सदा के बीच शहीदे कर्बला को याद किया। शिया नगर के नाम से विख्यात क्षेत्र के गांव रझैटी में मंगलवार को शहीदे कर्बला की याद से जुड़े मोहर्रम के उपलक्ष में चेहल्लुम परंपरागत ढंग से मनाया गया के जुलूस का समापन शांतिपूर्वक और श्रद्धा पूर्वक ढँग से हो गया। इस दौरान चेहल्लुम का जुलूस निकाला गया, जो सभी इमामबाड़ों से होता हुआ अपने कदीमी रास्तों से निकला। जुलूस में शामिल मातमी जत्थे लहू लुहान होकर शहीदे कर्बला को याद करते हुए हाय हुसैन की सदाएं लगा रहे थे।

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शांतिपूर्वक समापन

अजादारी से जुड़े इस प्रोग्राम के प्रवक्ता मौलाना अली हैदर अजमेरी ने कहा कि इमाम बारगाह दरगाहे हुसैनी से चेहल्लुम का जुलूस रवाना हो कर कसरे पंजतन इमामबाड़े में पहुंचा। जहाँ से वापसी पर तमाम मातमदार मातम करते हुए इमामबाड़ा बाबुल मुराद, दरगाहे हुसैनी, दरगाहे ओनो मोहम्मद पहुंचे। दिन में चारों इमामबाड़ों से ताजियों के जुलूस निकाले गए जो इमाम चौक में जमा हुए। नोहाखानी के बाद उन्हें करबला के लिए रवाना कर दिया गया। शांति व्यवस्था और सुरक्षा के मददेनजर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात रही। अंजुमन हैदरी और अंजुमन सिपाहे अब्बासिया के नोहेखान अली अख़्तर, मीसम अब्बास, सलमान अब्बास, बाक़र हसनैन, नाज़िम हुसैन, ज़ामिन हुसैन, क़मर हसनैन ने नोहा खानी और मरसिये पढ़े। रात में इमाम बरगाह दरगाहे हुसैनी में मजलिसे अजा हुई, जिसे मौलाना जाफ़र रिज़वी ने ख़िताब करते हुए शामे असीरा का मंजर पेश किया। भाकियू नेता इरकान चौधरी, पूर्व प्रधान छुट्टन, डॉ अली हसन, ख़ुर्शीद तोमर,मोहम्मद शकील,मास्टर आसिफ़ हुसैन,अबरार हुसैन, हाजी मज़ाहिर हुसैन, हाजी शाकिर हुसैन,हाजी अख़्तर हुसैन,हाजी शहज़ाद हुसैन अंजुमन हैदरी के पदाधिकारी ज़ाहिद हुसैन,मोहम्मद शादाब,अली रज़ा उर्फ गुड्डू, मास्टर हसन हैदरी, जुल्फिकार, अंजुमन सिपाहे अब्बासिया के सरवर हुसैन,अय्यूब हुसैन, हसन अब्बास समेत बड़ी संख्या में महिला और बच्चे भी मौजूद रहे।

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--झमाझम बारिश भी चेहल्लुम के जुलूस की राह में बाधा नहीं बन पाई

बारिश और जुलूस

चेहल्लुम का जुलूस प्रारंभ होते ही अचानक आकाश में घने काले बादल घिर आए। जिससे कुछ ही देर के बीच झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया परंतु शहीदे कर्बला की याद में मातम कर रहे जत्थों पर इसका कोई भी असर नहीं पढ़ पाया। चेहल्लुम का जुलूस संपन्न होने तक झमाझम बारिश का दौर चलता रहा मगर मगर अजादारों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

चेहल्लुम किस अवसर पर मनाया जाता है?
चेहल्लुम शहीदे कर्बला की याद में मनाया जाता है।
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