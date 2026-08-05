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शाहबाद में अकीदत और रंजोगम के साथ निकला चेहल्लुम का जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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शाहबाद में मंगलवार को कर्बला के शहीदों की याद में चेहल्लुम का पारंपरिक जुलूस निकाला गया। अकीदत और मातम के साथ अजादारों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। बारिश के बावजूद जुलूस का जोश कम नहीं हुआ और ताजियों को देर शाम सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

शाहबाद में अकीदत और रंजोगम के साथ निकला चेहल्लुम का जुलूस

शाहबाद। मंगलवार को कर्बला के शहीदों की याद में चेहल्लुम का पारंपरिक जुलूस अकीदत और रंजोगम के साथ निकाला गया। नवासा-ए-रसूल हजरत इमाम हुसैन की शहादत के चालीसवें दिन अजादारों ने मातम कर कर्बला के बलिदान को याद किया। कोतवाली गेट से निकला जुलूस पारंपरिक मार्गों से होता हुआ कर्बला पहुंचा। बारिश के बावजूद अकीदतमंदों का जोश कम नहीं हुआ और 'या हुसैन' की सदाओं के बीच मातम जारी रहा। देर शाम ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। पूरे आयोजन के दौरान सीओ देवकीनंदन और कोतवाल रणवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैदी से तैनात रहा।

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