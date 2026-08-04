प्रखंड क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में मना चेहल्लुम का त्योहार
झाझा के प्रखंड क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय ने चहल्लुम का त्यौहार परम्परागत तरीके से मनाया। इस अवसर पर लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत का उल्लेख करते हुए सच्चाई और भाईचारे का संकल्प लिया। चालीसवें दिन इमाम हुसैन की शहादत की याद में नमाज अदा की गई और श्रद्धांजलि दी गई।
झाझा । निज प्रतिनिधि प्रखंड क्षेत्र में चहल्लुम का त्यौहार परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस अवसर पर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने हजरत इमाम हुसैन एवं सदा ए कर्बला की शहादत में सच्चाई और भाईचारा के साथ पवित्रता की राह पर चलने का संकल्प लिया। चहल्लुम का त्योहार मंगलवार को सादगी पूर्वक मनाया गया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के चालीसवें दिन चेहल्लुम का त्योहार मुस्लिम समाज के द्वारा मनाया जाता है। मो. अख्तर अली, मो. इदरिस, मो. कासीम, मो. शफीक आलम उर्फ चंदू मियां सहित कई लोगों ने कहा की यजीद ने इमाम हुसैन के 71 परिवार को जिनमें छह माह के दुधमुंहा बच्चे को बर्बरता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया।
हजरत इमाम हुसैन ने सच्चाई के लिए शहादत की बलि वेदी पर कुर्बान होना मुनासिब समझा लेकिन यजीदों की नापाक इरादों के समक्ष नतमस्तक होना कबूल नहीं किया। उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद काफिले में बची औरतें व बीमार लोगों को यजीद की सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके खेमे के शिविर को भी आग के हवाले कर दिया था। यजीद के कब्जे वाले काफिले को यजीद ने मदीना जाने की अनुमति दी और सैनिकों से वापस पहुंचाने को कहा। हजरत-ए-जैनुल आब्दीन पर मदीना से वापसी के दौरान करबला पहुंचे और शोहदा-ए-करबला की कब्र की जयारत यानी दर्शन की। तभी से उनके शहादत के चालीसवें दिन चेहल्लुम मनाने के परम्परा की शुरुआत हुई। मो. असगर ने बताया की इस दिन उनके शहादत की गाथा पर मस्जिदों, कर्बला, ईदगाह सहित पवित्र स्थानों में उनके श्रद्धांजलि स्वरूप नमाज अदा किया जाता है। मुस्लिम समुदाय के घरों में उनके नाम पर इबादत की जाती है।
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