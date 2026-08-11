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जीएम कार्यालय के समक्ष संयुक्त मोर्चा का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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गिरिडीह के सीसीएल कोलियरी में ट्रेड यूनियनों ने जेबीसीसीआई 12वें का गठन और वेज बोर्ड लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नेताओं ने केंद्र सरकार के चार लेबर कोड को मजदूर विरोधी करार दिया। उन्होंने मांग की कि जेबीसीसीआई 12वां का गठन जल्द किया जाए, वरना उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी।

जीएम कार्यालय के समक्ष संयुक्त मोर्चा का प्रदर्शन

गिरिडीह, प्रतिनिधि। जेबीसीसीआई 12वां का गठन और वेज बोर्ड लागू करने की मांग को लेकर ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा ने सोमवार को सीसीएल गिरिडीह कोलियरी स्थित महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया।

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प्रदर्शन के मुख्य बिंदु

इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताओं ने चार लेबर कोड को मजदूर विरोधी करार देते हुए इसे काला कानून बताया। धरना सभा को संबोधित करते हुए झाकोमयू के जोनल उपाध्यक्ष दिलीप कुमार मंडल ने कहा कि केंद्र सरकार का चार लेबर कोड मजदूर विरोधी है। उन्होंने कहा कि जेबीसीसीआई 12वां के गठन में देरी की जा रही है। संयुक्त मोर्चा आज इसी मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है।

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आंदोलन की चेतावनी

कोल इंडिया प्रबंधन से मांग है कि जेबीसीसीआई 12वां का गठन जल्द किया जाए। मांग पूरी नहीं हुई तो संयुक्त मोर्चा आगे बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा। झाकोमयू के एरिया सचिव तेजलाल मंडल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए चार लेबर कोड वापस लिए जाएं। 12वां वेज बोर्ड लागू किया जाए। कोल फील्ड मजदूर यूनियन के एरिया सचिव अमित कुमार यादव ने कहा कि चार लेबर कोड लागू करने से पहले ट्रेड यूनियनों से राय नहीं ली गई। मजदूरों के हित में फैसला नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन की पेशकश

धरना-प्रदर्शन के बाद नेताओं ने महाप्रबंधक के नाम प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जेबीसीसीआई 12वां का गठन, लंबित मांगों की पूर्ति और कोयला खदानों की निजीकरण नीति तत्काल बंद करने की मांग की गई। चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर संयुक्त श्रमिक संगठनों का आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर झाकोमयू एरिया अध्यक्ष हरगौरी साव छक्कू, अर्जुन मंडल, जगत कुमार पासवान, नारायण दास, सीटू के राजू यादव, आरसीएमएस के राहुल कुमार विश्वकर्मा, प्रकाश कुमार मंडल, प्रेमचंद मंडल, अकील अहमद, जितेंद्र कुमार, शंकर सिंह, दिलीप राम, अशोक कुमार, सिकंदर हजाम, विनोद रजवार, लखन मंडल, विकास वेदिया, महेश विश्वकर्मा, अजय कुमार आदि उपस्थित थे।

महत्वपूर्ण प्रश्न

ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन किस कारण से हुआ?
ट्रेड यूनियनों ने जेबीसीसीआई 12वां का गठन और वेज बोर्ड लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
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