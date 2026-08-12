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श्रमिक संगठनों ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ निकाला जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने सोमवार को जेल भरो कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व विश्वजीत और देव हीरा ने किया। कार्यकर्ता केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जुलूस निकालते हुए बिरसा चौक साकची पहुंचे। मुख्य मांगों में चार लेबर कोड का वापस लेना, एमएसपी को लेकर किसानों का हक, और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं।

श्रमिक संगठनों ने केंद्र की नीतियों के खिलाफ निकाला जुलूस

सेंट्रल ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच ने सोमवार को जेल भरो कार्यक्रम संपन्न किया। संयोजक विश्वजीत और देव हीरा अरकने के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। एटक, सीटू, एसयूसीआई, बीएसएसआर यूनियन, अखिल भारतीय खेत मजदूर किसान यूनियन और एआईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। वे झंडे और डंडे लेकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाते हुए आम बागान मैदान से बिरसा चौक साकची पहुंचे। जुलूस में पटमदा और बोड़ाम से बड़ी संख्या में ग्रामीण खेत मजदूर महिलाएं शामिल हुईं। कार्यक्रम की मुख्य मांगों में चार लेबर कोड को तत्काल वापस लेना, फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेंट के नियम समाप्त करना, किसानों को एमएसपी देना, वीबीग्राम योजना और निजीकरण की नीति का विरोध, स्थायी कार्यों में ठेका पद्धति रद्द करना।

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साथ ही सभी के लिए भोजन, आवास, रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी, समान काम के लिए समान वेतन, शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार, निजी बैंकों के निजीकरण का विरोध और मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लागू करने की थी।कार्यक्रम पूरे देश में संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर हुआ। इसे सफल बनाने में सीटू के संजय कुमार, पीयूष कुमार गुप्ता, एटक के निगमानंद पॉल, सत्येंद्र सिंह, जफर खान, एआईएसएफ के विक्रम कोकर, राजू समद और रंजन कुमार यादव सहित अन्य वामपंथी संगठनों का योगदान रहा। बैंकों, एलआईसी, रेलवे और बीएसएनएल कर्मचारियों के महासंघों का भी समर्थन हासिल हुआ।

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