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ट्रेड यूनियंस फेडरेशन ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बरेली
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बरेली। ट्रेड यूनियंस फेडरेशन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौं

ट्रेड यूनियंस फेडरेशन ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

ट्रेड यूनियंस फेडरेशन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट गेट पर प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ज्ञापन में ट्रेड यूनियन बनाने, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जीवन बीमा एवं सामान्य बीमा के निजीकरण पर रोक लगाने, न्यूनतम वेतन 42 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने आदि की मांग की गई है। इस दौरान फेडरेशन के अध्यक्ष मुकेश सक्सेना, संजीव मेहरोत्रा, ध्यान चंद्र मौर्य, केपी सिंह, हरिशंकर, सर्वेश, यशपाल सिंह, राजेश तिवारी, वीरपाल, मोइन उद्दीन आदि मौजूद रहे।

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