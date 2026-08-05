वेतन समझौता को लेकर धरना प्रदर्शन करने पर बनी रणनीति
संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा ने केदला भूगर्भ परियोजना कार्यालय में बैठक की। उन्होंने 10 अगस्त को हजारीबाग में विशाल प्रदर्शन की तैयारी की और मांग की कि 12वां वेतन समझौता जल्द से जल्द लागू किया जाए। जन जागरण अभियान के तहत विभिन्न परियोजनाओं में बैठकें रखी जाएंगी।
केदला, निज प्रतिनिधि। 12वां वेतन समझौता लागू करने को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा ने बुधवार को एनसीओईए केदला भूगर्भ परियोजना कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। जिसकी अध्यक्षता खुशीलाल महतो और संचालन राजेंद्र प्रसाद सिंह ने किया। बैठक में 10 अगस्त को हजारीबाग क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय चरही पर 12वां वेतन समझौता का शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियन विशाल प्रदर्शन करेगा। बैठक में सभी ट्रेड यूनियन के क्षेत्रीय सचिव अध्यक्ष एवं सभी शाखा के सचिव और अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि हजारीबाग क्षेत्र के तमाम परियोजनाओं में जन जागरण अभियान चलाकर प्रदर्शन को सफल बनाने का काम किया जाएगया।
इसके लिए छह अगस्त को केदला भूगर्भ परियोजना में पीट मीटिंग, सात अगस्त को तापीन नॉर्थ, आठ अगस्त को परेज परियोजना और 09 अगस्त को केदला वाशरी में पीट मीटिंग करने का निर्णय लिया गया। बैठक में इंटक, एटक, सीटू और एचएमएस के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि जेबीसीसीआई गठन नहीं होने से कोयला मजदूरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।इसी के विरोध में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 10 अगस्त 26 को महाप्रबंधक कार्यालय हजारीबाग क्षेत्र के चरही में विरोध प्रदर्शन कर कोयला मंत्रालय भारत सरकार एवं कोल इंडिया प्रबंधन को संयुक्त रूप से ज्ञापन सौपा जाएगा। बैठक में एनसीओईए के बलभद्र दास, कन्हैया रविदास, मो रफीक, गोवर्धन गुप्ता, विनोद दास, मनोज कुमार, सीएमयू के खुशीलाल महतो, जेसीएमयू के अकाल उरांव, एजेकेएसएस के मदन महतो, राजकुमार साव, युकोवयू नीरज सिंह, पप्पू, रामकेशर राम, रंजीत साव, पप्पू दुबे, बीसीकेयू के बसंत कुमार, शंकर रजवार, फरहरी महतो, शंभु प्रसाद, राकोमयू के वीरेंद्र प्रसाद, प्रभात कुमार, विनोद चौहान आदि लोग शामिल थे।
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