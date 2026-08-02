कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली खाई में उतरी, आठ घायल

फतेहपुर/निन्दूरा। सीतापुर के महमूदाबाद क्षेत्र से रविवार की भोर में करीब 40 कांवड़ियों को लेकर भगौली तीर्थ जा रही ट्रैक्टर-ट्राली से चालक का नियंत्रण हटने के बाद वह सड़क किनारे खांई में चली गई। इस घटना से सभी कावंड़ियों में चीख पुकार मच गई। मौके पर भीड़ जुट गई। इस हादसे में आठ कांवड़िए घायल हुए हैं। घायलों का सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया गया। तीन कावड़ियों की स्थिति गंभीर होने पर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। अनियंत्रित ट्राली खाई में उतरी: सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के शहरा नानकारी गांव के करीब 40कांवड़िए ट्रैक्टर-ट्रॉली से रविवार भोर बड्डूपुर थाना क्षेत्र स्थित भगौली तीर्थ जल भरने जा रहे थे।

सुरजना भारी मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में उतर गई। जिससे उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। कई लोग ट्रॉली से गिरकर घायल हो गए। इस हादसे में कपिल (15) पुत्र कोमल, सुनील कुमार (25) पुत्र मयाराम को उपचार के लिए सीएचसी फतेहपुर में भर्ती कराया गया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल अभिषेक वर्मा (18) पुत्र रामनरेश, सचिन कुमार (20) पुत्र पप्पू व विक्की (18) पुत्र पवन को निजी वाहन से बेहतर उपचार के लिए लखनऊ भेजा गया है। इसके अलावा घायल सचिन कुमार (15) पुत्र प्रमोद, श्यामू (14) पुत्र राजू व अमित (18) पुत्र दुर्गेश को उपचार के लिए महमूदाबाद सीएचसी में भर्ती कराया गया है। अन्य घायल श्रद्धालुओं को भी प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया।