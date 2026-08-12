13 अगस्त को भाकियू की सभी ब्लाक में निकलेगी ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा
भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने बताया कि 13 अगस्त को सभी नौ ब्लाकों में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा महावीर चौक से शुरू होकर कलेक्ट्रेट के सामने ज्ञापन देकर समाप्त होगी। इस आयोजन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी शामिल होंगे।
भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अगस्त को जनपद के सभी नौ ब्लाक में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉक सदर और मुजफ्फरनगर शहर में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा जिला मुख्यालय पर महावीर चौक से शुरू होकर मीनाक्षी चौक, शिव चौक, झांसी की रानी से होकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रकाश चौक पर ज्ञापन देकर महावीर चौक पर समापन होगा। जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत शामिल रहेंगे।
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