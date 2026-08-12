Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

13 अगस्त को भाकियू की सभी ब्लाक में निकलेगी ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने बताया कि 13 अगस्त को सभी नौ ब्लाकों में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा महावीर चौक से शुरू होकर कलेक्ट्रेट के सामने ज्ञापन देकर समाप्त होगी। इस आयोजन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी शामिल होंगे।

13 अगस्त को भाकियू की सभी ब्लाक में निकलेगी ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा

भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष नवीन राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अगस्त को जनपद के सभी नौ ब्लाक में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं संबंधित अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ब्लॉक सदर और मुजफ्फरनगर शहर में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा जिला मुख्यालय पर महावीर चौक से शुरू होकर मीनाक्षी चौक, शिव चौक, झांसी की रानी से होकर कलेक्ट्रेट के सामने प्रकाश चौक पर ज्ञापन देकर महावीर चौक पर समापन होगा। जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत शामिल रहेंगे।

ये भी पढ़ें:Basti News: 14 अगस्त को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा
ये भी पढ़ें:Lakhisarai News: 13 अगस्त को निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा, तैयारियों को लेकर भाजयुमो की बैठक संपन्न
ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: कल निकलेगा भव्य तिरंगा यात्रा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rakesh Tikait Muzaffar Nagar Latest News Muzaffar Nagar News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।