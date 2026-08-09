अलग-अलग हादसों में 18 कांवड़िए घायल

कांवड़ यात्रा के दौरान जिले में अलग-अलग तीन हादसों में 18 से अधिक कांवड़िए घायल हो गए। पहला हादसा सिविल लाइंस क्षेत्र में, दूसरा अलापुर में और तीसरा ह

डीजे लदी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटा दो कांवड़िए घायल सिविल लाइंस कोतवाली के बरेली-मथुरा हाईवे स्थित बालाजी मंदिर से आगे शनिवार रात कछला गंगाघाट जल भरने जा रहे कांवड़ियों की ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर-ट्राली में डहरपुर खुर्द, दातागंज के करीब 12 कांवड़िए सवार थे। हादसे में दो लोग मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलते ही डीएम अवनीश राय और एसएसपी अंकिता शर्मा मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह और सीओ सिटी राहुल पाण्डेय भी मौजूद रहे। क्रेन की मदद से ट्रैक्टर-ट्राली को सड़क से हटवाकर कांवड़ियों को कछला की ओर रवाना किया गया। समय रहते राहत मिलने से बड़ा हादसा टल गया。

ऑटो दुर्घटना सांड़ से टकराकर कांवड़ियों से भरा ऑटो पलटा, सात घायल

अलापुर थाना अलापुर क्षेत्र के जीटीआई कॉलेज के पास कछला गंगा घाट से जल लेकर शाहजहांपुर के पटना देवकली मंदिर जा रहे कांवड़ियों से भरा ऑटो सांड़ से टकराकर पलट गया। ऑटो में सवार महिलाओं और बच्चों समेत सात कांवड़िए घायल हो गए। घायलों में उसहैत के वार्ड चार गिहार मोहल्ला निवासी सेजल 24 वर्ष पत्नी शिवांश, हरि 5 वर्ष पुत्र अरुण, अरुण 54 वर्ष पुत्र धर्मेंद्र, संजना 26 वर्ष पत्नी पप्पू, आरव एक वर्ष पुत्र अरुण, सोना 34 वर्ष पत्नी राजा और खुशबू 26 वर्ष पत्नी विपिन शामिल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सेजल और सोना की हालत गंभीर होने पर राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहीं हॉट मिक्स प्लांट के पास हुए दूसरे हादसे में नैथू निवासी बजरंगी 15 वर्ष पुत्र हरिश्चंद्र और दारानगर निवासी अभिषेक 20 वर्ष पुत्र महेश चंद्र घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

बाइक दुर्घटना हरिद्वार जा रहे कांवड़ियों को बाइक ने मारी टक्कर, दो घायल

फैजगंज बेहटा। थाना क्षेत्र में शनिवार रात कादरी धर्मकांटा के पास अज्ञात बाइक सवार ने उझानी से हरिद्वार जल लेने जा रहे कांवड़ियों के जत्थे को टक्कर मार दी। हादसे में उझानी निवासी ऋतिक पुत्र प्रवेंद्र और आशू पुत्र रामौतार गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार मौके से फरार हो गया।