वर्दमान-हटिया मेमू आज गोमो तक ही जाएगी
धनबाद में, 31 जुलाई को किता और सिल्ली के बीच ट्रैक अनुरक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए डाउन लाइन पर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण 13503 वर्दमान-हटिया मेमू गोमो स्टेशन तक ही जाएगी, जबकि 13504 हटिया-वर्दमान मेमू गोमो से वापस वर्दमान लौटेगी।
धनबाद। जरूरी ट्रैक अनुरक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के उद्देश्य से 31 जुलाई को किता और सिल्ली के बीच डाउन लाइन पर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण 13503 वर्दमान-हटिया मेमू गोमो स्टेशन तक ही जाएगी। 13504 हटिया-वर्दमान मेमू गोमो से ही वापस वर्दमान लौटेगी।
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