नव नामांकित छात्राध्यापकों का शुरू हुआ सत्र, छात्रों को दी गई जानकारी
मधेपुरा निज संवाददाता टीपी कॉलेज शिक्षाशास्त्र विभाग में शैक्षणिक सत्र 2026-28 का दीक्षारंभ समारोह
मधेपुरा निज संवाददाता टीपी कॉलेज शिक्षाशास्त्र विभाग में शैक्षणिक सत्र 2026-28 का दीक्षारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर नव प्रशिक्षित प्रशिक्षु को योग्य और जिम्मेदार बनकर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम का शुभारंभ
टीपी कॉलेज बीएड विभाग में शनिवार को प्रथम वर्ष के नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य प्रो. कैलास प्रसाद यादव ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर शिक्षाशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. जावेद अहमद ने प्रधानाचार्य का स्वागत किया।
प्रशिक्षुओं के लिए संदेश
प्रधानाचार्य प्रो. कैलास प्रसाद यादव ने प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब वे केवल विद्यार्थी नहीं, बल्कि भावी शिक्षक हैं। उन्होंने कहा कि दो वर्षों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण उन्हें एक कुशल, योग्य और जिम्मेदार शिक्षक बनाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहकर विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के मार्गदर्शन में अध्ययन करने की अपील की। विभागाध्यक्ष डॉ. जावेद अहमद ने प्रशिक्षु छात्र-छात्राओं को वर्ग कक्ष के नियम कानून से अवगत करते हुए नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहने और गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि नियमित अध्ययन ही सफल शिक्षक बनने की पहली शर्त है। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा शास्त्र के प्रशिक्षु शिक्षित और सबल समाज निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। इसके लिए पहले उन्हें खुद ही अनुशासित होकर अध्ययन करने की जरूरत है। डॉ. कुंदन कुमार सिंह ने कहा कि वर्ग कक्ष में शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को अपने घर पर गहन मनन और अध्ययन करने से वे बेहतर इंसान बन समाज में युवाओं को नई दिशा दिखा सकेंगे। कार्यक्रम का संचालन विभाग के शिक्षक डॉ. रंजन कुमार ने किया। इस अवसर पर विभाग के शिक्षक डॉ. अमित कुमार, डॉ. कुंदन कुमार सिंह, डॉ. विकास आनंद, डॉ. ललन कुमार, डॉ. आशुतोष झा, नदीम अहमद अंसारी, डॉ. गौरव कुमार चौधरी, विनीत राज, डॉ. सुप्रीता कुमारी, केएल पटेल, अमित कुमार आनंद, अशोक कुमार अकेला, विवेकानंद, रानी कुमारी, सुप्रिया सुमन, बाबुल कुमार, संजीव कुमार सोनू, सुन्नी, आयुष, स्मिता, संध्या अंजलि सहित सभी छात्र छात्राएं उपस्थित थे।
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