नए साल का जश्न मना रही युवतियों से छेड़छाड़ में दो गिरफ्तार, CCTV फुटेज आने पर कार्रवाई

नए साल की संध्या पर युवतियों से हुए छेड़छाड़ का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज में देखने को मिला है दो पहिया वाहनों में सवार तीन लोगों ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर हमला कर रहे थे।

पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए दो लोगों की पहचान अंबरीश और लोकेश के रूप में हुई है। दोनों ने शहर के इंदिरा नगर इलाके में घटना को अंजाम दिया था।

दो लोगों की यह गिरफ्तारी घटना के करीब एक साल बाद हुई है। घटना जो शिकायत पुलिस को मिली थी उसमें कहा गया था कि सड़कों पर नया साल मनी रही युवतियों से बड़ी संख्या में छेड़छाड़ और यौन शोषण हुआ था। और यह घटना देश के ऐसे शहर में हुई तो जिसे आईटी की के मामले में देश की राजधानी माना जाता है।

देखें घटना का वीडियो-

#WATCH One person arrested today in connection with a CCTV footage of 31st December 2017 in which a couple was thrashed by a group of people #Bengaluru pic.twitter.com/mNZCdWySLU