Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ज्योलीकोट में खाई में गिरी पर्यटकों से भरी टवेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नैनीताल
Follow us on Google News
share

नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योलीकोट के पास एक टवेरा टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन 40 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें चालक और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी सात पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

ज्योलीकोट में खाई में गिरी पर्यटकों से भरी टवेरा

नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योलीकोट के समीप गुरुवार सुबह करीब 10 बजे पर्यटकों से भरी एक टवेरा टैक्सी 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर वाहन में सवार सभी सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में चालक समेत दो लोग गंभीर घायल हो गए। जिन्हें डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) हल्द्वानी में भर्ती किया गया है। जबकि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।ज्योलीकोट चौकी के एसएसआई विमल मिश्रा ने बताया कि नैनीताल से सात पर्यटकों को लेकर एक टवेरा टैक्सी हल्द्वानी आ रही थी। सुबह करीब 10 बजे ज्योलीकोट में एक नंबर बेंड पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे टवेरा गहरी खाई में जा गिरी।

जिससे उसमें सवार पर्यटकों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस ने लोगों के सहयोग से सभी पर्यटकों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में चालक संग्राम सिंह निवासी हल्द्वानी और 23 वर्षीय निखिलेंद्र सिंघल निवासी गोमतीनगर, लखनऊ गंभीर रूप से घायल हुए। जिन्हें एसटीएच में भर्ती कराया गया है। जबकि 24 वर्षीय सिद्धार्थ प्रताप सिंह, 20 वर्षीय निखिल त्रिपाठी, 24 वर्षीय आदित्य त्रिपाठी , 23 वर्षीय सिद्धांत सिंह और 23 वर्षीय आदर्श मिश्रा सभी निवासी गोमतीनगर, लखनऊ्र को मामूली चोटें आईं। सभी का मौके पर प्राथमिक उपचार कराया गया। गनीमत रही कि वाहन सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से रुक गया। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।