ज्योलीकोट में खाई में गिरी पर्यटकों से भरी टवेरा

नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योलीकोट के समीप गुरुवार सुबह करीब 10 बजे पर्यटकों से भरी एक टवेरा टैक्सी 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर वाहन में सवार सभी सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में चालक समेत दो लोग गंभीर घायल हो गए। जिन्हें डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) हल्द्वानी में भर्ती किया गया है। जबकि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।ज्योलीकोट चौकी के एसएसआई विमल मिश्रा ने बताया कि नैनीताल से सात पर्यटकों को लेकर एक टवेरा टैक्सी हल्द्वानी आ रही थी। सुबह करीब 10 बजे ज्योलीकोट में एक नंबर बेंड पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे टवेरा गहरी खाई में जा गिरी।