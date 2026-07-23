ज्योलीकोट में खाई में गिरी पर्यटकों से भरी टवेरा
नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योलीकोट के पास एक टवेरा टैक्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाहन 40 मीटर गहरी खाई में गिर गया, जिसमें चालक और एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी सात पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल-हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ज्योलीकोट के समीप गुरुवार सुबह करीब 10 बजे पर्यटकों से भरी एक टवेरा टैक्सी 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर वाहन में सवार सभी सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में चालक समेत दो लोग गंभीर घायल हो गए। जिन्हें डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल (एसटीएच) हल्द्वानी में भर्ती किया गया है। जबकि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।ज्योलीकोट चौकी के एसएसआई विमल मिश्रा ने बताया कि नैनीताल से सात पर्यटकों को लेकर एक टवेरा टैक्सी हल्द्वानी आ रही थी। सुबह करीब 10 बजे ज्योलीकोट में एक नंबर बेंड पर चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे टवेरा गहरी खाई में जा गिरी।
जिससे उसमें सवार पर्यटकों में चीख पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस ने लोगों के सहयोग से सभी पर्यटकों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में चालक संग्राम सिंह निवासी हल्द्वानी और 23 वर्षीय निखिलेंद्र सिंघल निवासी गोमतीनगर, लखनऊ गंभीर रूप से घायल हुए। जिन्हें एसटीएच में भर्ती कराया गया है। जबकि 24 वर्षीय सिद्धार्थ प्रताप सिंह, 20 वर्षीय निखिल त्रिपाठी, 24 वर्षीय आदित्य त्रिपाठी , 23 वर्षीय सिद्धांत सिंह और 23 वर्षीय आदर्श मिश्रा सभी निवासी गोमतीनगर, लखनऊ्र को मामूली चोटें आईं। सभी का मौके पर प्राथमिक उपचार कराया गया। गनीमत रही कि वाहन सड़क से नीचे उतरकर एक पेड़ से रुक गया। नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
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