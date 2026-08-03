नौसेना शौर्य संग्रहालय के दूसरे चरण का कार्य अक्टूबर तक पूरा हो : जयवीर सिंह

प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने निर्देश दिया कि 1.50 करोड़ रुपये तक की सभी विकास परियोजनाएं नवंबर तक पूर्ण हों। मंत्री ने कई अन्य परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए।

नवंबर तक पूरी हों 1.50 करोड़ तक की पर्यटन परियोजनाएं, धीमी प्रगति पर मंत्री नाराज लखनऊ, प्रमुख संवाददाता।

परियोजनाओं की समीक्षा प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने परियोजनाओं की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए निर्माणाधीन नौसेना शौर्य संग्रहालय के दूसरे चरण का कार्य हर हाल में अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। वह सोमवार को लखनऊ मंडल की पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 1.50 करोड़ रुपये तक की सभी स्वीकृत विकास परियोजनाएं हर हाल में नवंबर तक पूरी कर ली जाएं।

परियोजनाओं की प्रगति मंडलायुक्त सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने वर्ष 2024 से 2026 तक चल रही परियोजनाओं और कार्ययोजना 2026-27 के तहत विधानसभावार मिले प्रस्तावों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कई परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को आचार संहिता लागू होने से पहले अधिक से अधिक कार्य पूरे कर लोकार्पण के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि परियोजनाओं का भूमि पूजन संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्य से कराया जाए। जनप्रतिनिधियों की अनदेखी या निर्देशों के उल्लंघन पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

सई नदी तट पर घाट की निर्माण लखनऊ की परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान मंत्री ने सई नदी तट पर घाट निर्माण में तेजी लाने, महाराजा बिजली पासी किले की फेसाड वॉल और पर्यटन विकास परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में इको टूरिज्म परियोजना नवंबर तक पूरी करने को भी कहा। रवीन्द्रालय के पर्यटन विकास कार्य को अक्टूबर तक पूरा करने और लंबित 16 परियोजनाओं पर तत्काल काम शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए।

नैमिषारण्य के कार्यों की समीक्षा सीतापुर जिले में नैमिषारण्य और मिश्रिख की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मंत्री ने विश्वस्तरीय धार्मिक स्थल नैमिषारण्य के सभी कार्य नवंबर तक पूरे करने पर जोर दिया। नैमिषारण्य स्थित धर्मशाला को पिलग्रिम इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में विकसित करने तथा सिधौली के गोदलामऊ स्थित प्राचीन महादेव मंदिर के 154.56 करोड़ रुपये की लागत वाले पर्यटन विकास कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मंदिर को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ने वाले कॉरिडोर, डल्लूलाल मंदिर और पर्यटक सुविधाओं से जुड़ी करीब 22.48 करोड़ रुपये की परियोजना सितंबर तक पूरी करने को कहा गया। इसके अलावा रायबरेली में शहीद स्मारक मुंशीगंज का विकास 15 अगस्त तक पूरा करने तथा उन्नाव और हरदोई की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

लापरवाही की चेतावनी बैठक में संस्कृति विभाग की परियोजनाओं, सार्वजनिक रामलीला मैदानों के सौंदर्यीकरण और पुरातात्विक स्थलों के संरक्षण की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए मिले सभी नए प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों की शीघ्र जांच कर उन्हें धरातल पर उतारा जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि परियोजनाओं में किसी भी स्तर की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पर्यटन महानिदेशक वेदपति मिश्रा सहित पर्यटन, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।