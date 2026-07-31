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पर्यटन की सभी परियोजनाओं की होगी थर्ड पार्टी जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, वाराणसी
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वाराणसी, विशेष संवाददाता। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की थर्ड पार्टी जांच कराने का आदेश दिया है। आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू जैसी संस्थाओं की मदद ली जाएगी। मंत्री ने कहा कि दिसंबर तक सभी प्रोजेक्ट पूरे किए जाएं। गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं की चर्चा हुई।

पर्यटन की सभी परियोजनाओं की होगी थर्ड पार्टी जांच

वाराणसी, विशेष संवाददाता। सूबे के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने पर्यटन विभाग की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को हैंडओवर करने से पूर्व थर्ड पार्टी जांच कराने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जांच में आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू एवं क्वॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं की मदद ली जाए। हैंडओवर के बाद प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से विभाग की होगी। पर्यटन मंत्री ने गुरुवार को आयुक्त सभागार में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की वाराणसी मंडल के जनपदों में चल रही पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की परियोजनाओं की प्रगति जानी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के अलावा विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात भी रहे। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 109.20 करोड़ की अनुमानित लागत वाली पर्यटन से जुड़ीं 36 परियोजनाओं के प्रस्तावों पर चर्चा की। आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ.दयाशंकर मिश्र दयालु ने गाजीपुर जनपद के सिधौना में निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पर सवाल उठाए। पर्यटन मंत्री ने तकनीकी समिति से जांच कराने का निर्देश दिया। बैठक में तीर्थ स्थलों के विकास, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी मंथन किया गया। अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर तय समयसीमा में परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए。

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दिसम्बर तक निर्माणाधीन प्रोजेक्ट पूरे हों

पर्यटन मंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं को दिसंबर तक हर हाल में पूरा कराया जाए। कार्यों में मानक और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। कार्यदायी संस्थाओं से कहा कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन विकास संबंधित कार्य किए जा रहे हों, वहां जनप्रतिनिधि को अवश्य अवगत कराएं। जो परियोजनाएं अभी शुरू नहीं हुईं हैं, उन्हें एक सप्ताह में शुरू कराएं। विलंबित निर्माण कार्यों में श्रमिक और संसाधन बढ़ाकर तेजी लाएं।

अफसरों ने बताया परियोजनाओं का लेखाजोखा

अधिकारियों ने आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण दिया। बताया कि मंडल में पर्यटन विभाग की 36 परियोजनाओं में वाराणसी की 22, जौनपुर की छह, गाजीपुर की पांच तथा चंदौली की तीन हैं। वाराणसी की प्रमुख परियोजनाओं में कैंट विधानसभा क्षेत्र स्थित सती माई मंदिर, प्राचीन रामबाग मंदिर, रोहनिया का प्राचीन शिवधाम मंदिर, पिंडरा स्थित पावाहारी बाबा मंदिर, निर्माण दास बाबा कुटी तथा भगवान राम-जानकी महावीर मंदिर का विकास शामिल है। इसके अलावा शिवपुर स्थित सरायमोहनाघाट पर लगभग 15 करोड़ से स्थायी घाट निर्माण, संपूर्णानंद संस्कृत विवि में 17 करोड़ रुपये से एक हजार क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण होना है। वहीं प्रमुख और ऐतिहासिक स्थलों पर साइनेज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी है।

गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

गाजीपुर में प्राचीन बूढ़े महादेव मंदिर, हनुमान चौतरा और हथियाराम मठ के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन सुविधाओं के विकास के प्रस्तावों पर चर्चा हुई। वहीं चंदौली में प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर, दुखहरण महादेव बाबा मंदिर और काली माता मंदिर के विकास की परियोजनाओं की समीक्षा की गई। जौनपुर में गोमतेश्वर महादेव धाम, मां वैष्णो देवी धाम और राधा-कृष्ण मंदिर सहित छह प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के माध्यम से श्रद्धालुओं के लिए बेहतर पर्यटन सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

बत्तीस खंभा, बकरियाकुंड का होगा पुनरुद्धार

बैठक में संस्कृति विभाग की प्रस्तावित तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। इनमें उत्तरी विधानसभा क्षेत्र स्थित बत्तीस खंभा, बकरियाकुंड, कैंट विस क्षेत्र के गुरुधाम मंदिर और अजगरा विस क्षेत्र के पंचोंशिवाला के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार का प्रस्ताव शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि गाजीपुर स्थित शहीद वीर अब्दुल हमीद स्मारक के विकास एवं सुंदरीकरण, रोहनिया में 24.63 करोड़ रुपये से संत रविदास संग्रहालय तथा लगभग 5.21 करोड़ रुपये से मुंशी प्रेमचंद स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय परियोजना पर काम हो रहा है। संग्रहालय का टेंडर प्रक्रिया में है।

भिनगराज अनाथालय में 24.04 करोड़ से निर्माण

धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से जौनपुर स्थित बड़े हनुमान मंदिर के सुंदरीकरण एवं विकास, भिनगराज अनाथालय परिसर में 24.04 करोड़ रुपये से निर्माण होगा। यहां अनाथालय ही रहेगा। वहीं दंडी सेवाश्रम परिसर में लगभग 23.41 करोड़ रुपये से विकास से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। पिंडरा के करखियांव की झील को 10 करोड़ रुपये से इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।

इनकी रही मौजूदगी

बैठक में राज्यमंत्री हंसराज विश्वकर्मा, महापौर अशोक तिवारी, विधायक डॉ. अवधेश सिंह, डॉ. नीलकंठ तिवारी, सुनील पटेल, त्रिभुवन राम, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या, अदिति पटेल के अलावा डीएम सत्येंद्र कुमार, वीसी वीडीए पुर्ण बोरा, सीडीओ प्रखर कुमार सिंह, काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ विश्वभूषण मिश्र भी रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पर्यटन मंत्री ने सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं की जांच के लिए किसकी मदद लेने का आदेश दिया?
पर्यटन मंत्री ने आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू एवं क्वॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं की मदद लेने का आदेश दिया।
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