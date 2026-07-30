पर्यटन मंत्री आज मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे
वाराणसी में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह गुरुवार को आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर जिलों में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन अमृत अभिजात भी उपस्थित रहेंगे।
वाराणसी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह गुरुवार को आयुक्त सभागार में मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर जिले में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा होगी। बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन विभाग अमृत अभिजात भी मौजूद रहेंगे।
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