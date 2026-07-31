प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 2026-27 के लिए 39.10 करोड़ रुपये की 25 परियोजनाओं की समीक्षा की। इसमें प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास, सांस्कृतिक परिसरों के सौंदर्यीकरण और पर्यटक सुविधाओं पर जोर दिया गया। प्रयागराज में 15, प्रतापगढ़ में 6 और फतेहपुर में 4 परियोजनाएं शामिल हैं।

मंडल की 25 पर्यटन योजनाओं पर खर्च होंगे 39 करोड़

प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में प्रयागराज मंडल की पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत लगभग 39.10 करोड़ रुपये की प्रस्तावित 25 पर्यटन परियोजनाओं पर मंथन किया गया, जिनमें प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास, सांस्कृतिक परिसरों के सौंदर्यीकरण और आधुनिक पर्यटक सुविधाओं के सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। पर्यटन विभाग की प्रस्तावित कुल 25 परियोजनाओं में प्रयागराज की 15, प्रतापगढ़ की छह और फतेहपुर की चार परियोजनाएं शामिल हैं।

बैठक में उपस्थित लोग बैठक में राज्य मंत्री पशुधन व दुग्ध विकास मंत्री कृष्णा पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. वीके सिंह, महापौर गणेश केसरवानी, एमएलसी डॉ. केपी श्रीवास्तव, विधायक दीपक पटेल, राजमणि कोल, गुरु प्रसाद मौर्य, हर्षवर्धन वाजपेयी, पीयूष रंजन निषाद, पूजा पाल, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, डीएम मनीष कुमार वर्मा, सीडीओ हर्षिका सिंह, पर्यटन अधिकारी अपराजिता सिंह आदि मौजूद रहीं।

परियोजनाओं की समय सीमा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि एक करोड़ रुपये तक की सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को नवंबर माह तक हर हाल में पूरा किया जाए, 1.5 करोड़ रुपये की छह महीने, दो करोड़ रुपये तक की परियोजनाएं नौ महीने में पूरी की जाएं। अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच समन्वय बनाकर समयबद्ध कार्य पूर्ण कराने पर बल दिया।

प्रयागराज में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम प्रयागराज में सर्वाधिक 15 पर्यटन विकास प्रस्तावों की समीक्षा की गई। इनमें सोरांव स्थित संसारी माता धाम, फाफामऊ के महावीरन धाम, करछना स्थित मां ज्वालामुखी मंदिर, प्रयागराज पश्चिम के श्रीनर्मदेश्वर शिव मंदिर, संत रविदास मंदिर के सौंदर्यीकरण व पर्यटक सुविधाओं के विकास के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही लगभग आठ करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित परंपरा वन स्टॉप सेंटर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर परियोजना की भी समीक्षा की गई।

प्रतापगढ़ और फतेहपुर के धार्मिक स्थलों का होगा विकास प्रतापगढ़ जनपद की परियोजनाओं में बाबा घुइसरनाथ धाम, स्वामी सिद्धेश्वर आश्रम और कुंडा स्थित नरसिंह धाम मंदिर सहित छह प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के प्रस्ताव शामिल हैं। वहीं फतेहपुर जनपद में जहानाबाद स्थित गायत्री मंदिर, बिंदकी के श्री राम जानकी मंदिर, अयाह शाह के श्री सिंहवाही मंदिर व खागा के सूर्य मंदिर के विकास एवं पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजनाओं पर चर्चा की गई।

सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को प्राथमिकता संस्कृति विभाग की ओर से शृंग्वेरपुर स्थित निषादराज गुह सांस्कृतिक केंद्र, फतेहपुर के जहानाबाद स्थित रामलीला परिसर, खागा रामलीला मैदान, प्रतापगढ़ के पट्टी स्थित रामलीला मैदान व मंजनपुर स्थित कौशाम्बी संग्रहालय की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इसके अलावा फूलपुर स्थित रानी का तालाब, प्रयागराज पश्चिम के पक्का तालाब, पट्टी विधानसभा क्षेत्र के महदाहा का टीला तथा जहानाबाद स्थित तुलाराम झील एवं रसिक बिहारी मंदिर परिसर के संरक्षण एवं विकास के नए प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गए। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए उन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना है।

धर्मार्थ कार्य विभाग की परियोजनाओं पर भी हुई चर्चा धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से लगभग 23.08 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किए जा रहे भजन संध्या स्थल की प्रगति की समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त प्रयागराज के गंगोली शिवाला, झूंसी के कुंभेश्वर महादेव मंदिर, प्रतापगढ़ के शिव मंदिर, कौशाम्बी के मूरतगंज स्थित शिव मंदिर एवं झील, कौशाम्बी झील तथा फतेहपुर के अमोरा मंदिर एवं रेवाड़ी बुजुर्ग स्थित शिव मंदिर के अनुरक्षण एवं विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।