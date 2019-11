दिल्ली पुलिस vs वकील मामला: किरण बेदी का ट्वीट, 'सख्त फैसलों की हमेशा रहती हैं यादें'

पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने तीस हजारी अदालत में पुलिस-वकीलों की झड़प पर मंगलवार को दिल्ली पुलिस को सलाह दी कि वह अपने रुख पर दृढ़ता से कायम रहे चाहे नतीजा कुछ भी हो। अब आज उन्होंने ट्वीट किया है कि नेतृत्व एक कैरेक्टर होता है जो जिम्मेदारी और सख्त फैसले लेता है। बेदी ने आगे लिखा कि मुश्किल वक्त चला जाता है लेकिन सख्त फैसलों की यादें हमेशा कायम रहती हैं।

Leadership is a ‘Character’ that takes responsibility and takes tough decisions.

It is a ‘life’ of ‘doing’...

Tough times go, Memories of Tough Acts Remain.