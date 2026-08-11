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सुदीप गुड़िया ने विधानसभा में उठाया तोरपा-रनिया में नेटवर्क का मुद्दा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने कमजोर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में कमजोर नेटवर्क से छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है और किसानों को जानकारी नहीं मिल पा रही है। विधायक ने बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी की मांग की।

सुदीप गुड़िया ने विधानसभा में उठाया तोरपा-रनिया में नेटवर्क का मुद्दा

तोरपा, प्रतिनिधि। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से तोरपा, रनिया एवं आसपास के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कमजोर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की मांग की। विधायक ने कहा कि आज मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सरकारी सेवाओं, डिजिटल भुगतान और किसानों को कृषि संबंधी जानकारी का आधार बन चुका है। ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क कमजोर होने से छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है। किसानों को मौसम और बाजार की जानकारी नहीं मिल पा रही और युवाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है।विधायक

द्वारा पूछे गए प्रश्न के आलोक में सरकार की ओर से जवाब में बताया गया कि नेटवर्क विहीन और कमजोर क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही भारतनेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने पर काम चल रहा है। सुदीप गुड़िया ने कहा कि तोरपा विधानसभा का कोई भी गांव डिजिटल सुविधा से वंचित नहीं रहना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर नेटवर्क से बच्चों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार और आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा।

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