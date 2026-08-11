सुदीप गुड़िया ने विधानसभा में उठाया तोरपा-रनिया में नेटवर्क का मुद्दा

तोरपा, प्रतिनिधि। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से तोरपा, रनिया एवं आसपास के ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कमजोर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवा का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में क्षेत्रवासियों के लिए बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की मांग की। विधायक ने कहा कि आज मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, सरकारी सेवाओं, डिजिटल भुगतान और किसानों को कृषि संबंधी जानकारी का आधार बन चुका है। ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क कमजोर होने से छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई बाधित हो रही है। किसानों को मौसम और बाजार की जानकारी नहीं मिल पा रही और युवाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है।विधायक