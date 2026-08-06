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विवि और कॉलेजों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले होंगे पुरस्कृत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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भागलपुर में, टीएमबीयू और कॉलेज स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिलेगा। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में विवि को निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा के लिए समय पर परीक्षाएं एवं परिणामों की घोषणा की जाएगी।

विवि और कॉलेजों में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले होंगे पुरस्कृत

भागलपुर, वरीय संवाददाता टीएमबीयू में विवि और कॉलेज स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन और शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र एवं परीक्षाओं का समय से संचालन होगा, साथ ही जल्द परिणामों की घोषणा होगी। आर्थिक रूप से कमजोर एवं मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है ताकि उच्च शिक्षा में उनकी आर्थिक स्थिति बाधक नहीं बने। दरअसल, इसको लेकर टीएमबीयू सहित राज्यभर के विवि को राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने निर्देश जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि लोकभवन में 17 जुलाई को आयोजित संवाद कार्यक्रम में उक्त सुझाव मिले हैं।

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इसी कारण अनुपालन करने को लेकर कुलपति को पत्र लिख आग्रह किया गया है।

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