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किशन दा की मौत के बाद बढ़ा था मिसिर बेसरा का कद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
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मिसिर बेसरा, एक करोड़ का इनामी और प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का शीर्ष पोलित ब्यूरो सदस्य, झारखंड में नक्सली आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चेहरा रहा है। उसकी पहचान एक साधारण ग्रामीण युवक से लेकर संगठन के प्रमुख रणनीतिकार के रूप में विकसित हुई। उसकी गिरफ्तारी ने उसकी तीन दशकों की यात्रा को फिर से चर्चा में ला दिया है।

किशन दा की मौत के बाद बढ़ा था मिसिर बेसरा का कद

एक करोड़ का इनामी और प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का शीर्ष पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा तीन दशक से अधिक समय तक झारखंड में नक्सली आंदोलन का सबसे प्रभावशाली चेहरा माना जाता रहा। संगठन के भीतर उसकी पहचान केवल एक फील्ड कमांडर की नहीं, बल्कि रणनीतिक योजनाकार और शीर्ष निर्णायक के रूप में थी। हाल में उसके पकड़े जाने के बाद एक बार फिर यह सवाल चर्चा में है कि आखिर एक साधारण ग्रामीण युवक देश के सबसे वांछित माओवादी नेताओं में कैसे शामिल हो गया। मिसिर बेसरा का जन्म झारखंड के गिरिडीह जिले के एक आदिवासी किसान परिवार में हुआ था। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। प्रारंभिक शिक्षा गांव के सरकारी विद्यालय में हुई। इसके बाद उसने मैट्रिक की परीक्षा पास की और फिर धनबाद के कटरस कॉलेज से स्नातक किया। उसने स्नातकोत्तर में भी दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ दी। शीर्ष नेता किशनजी (कोटेश्वर राव) के 2011 में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद संगठन के नेतृत्व में बड़ा बदलाव हुआ। उस समय संगठन के शीर्ष नेतृत्व के सामने पूर्वी भारत में अपने नेटवर्क को मजबूत बनाए रखने की चुनौती थी। बाद में नंबाला केशव राव उर्फ बसवराजू संगठन के महासचिव बने और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध तथा सैन्य रणनीति की कमान संभाली।

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संगठन में बढ़ता कद

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, इस दौर में मिसिर बेसरा का संगठन में कद तेजी से बढ़ा। उसे पहले केंद्रीय समिति और बाद में पोलित ब्यूरो में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही झारखंड के सारंडा, कोल्हान तथा बंगाल-झारखंड-ओडिशा (बीजेओ) रीजनल कमेटी के प्रभाव वाले इलाकों की जिम्मेदारी भी उसके पास आ गई। संगठन के शीर्ष नेतृत्व का भरोसेमंद होने के कारण वह लंबे समय तक कोल्हान क्षेत्र में माओवादी गतिविधियों का प्रमुख संचालक बना रहा।

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यहां से बदली जिंदगी की दिशा

1980 के दशक में झारखंड के कई इलाकों में जमींदारी, साहूकारी और भूमि विवाद को लेकर आंदोलन चल रहे थे। उसी दौर में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना आधार बढ़ा रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, छात्र जीवन के दौरान मिसिर बेसरा एमसीसी के नेताओं के संपर्क में आया और संगठन की बैठकों में भाग लेने लगा। वर्ष 1984-85 के आसपास उसकी सक्रियता बढ़ी और 1986 में वह औपचारिक रूप से संगठन में शामिल हो गया। 1989 के बाद उसने भूमिगत जीवन अपना लिया।

एमसीसी से भाकपा (माओवादी) तक का सफर

वर्ष 2004 में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर (एमसीसी) और पीपुल्स वार ग्रुप (पीडब्ल्यूजी) के विलय से भाकपा (माओवादी) का गठन हुआ। इसके बाद मिसिर बेसरा का कद लगातार बढ़ता गया। वह पहले केंद्रीय समिति और बाद में पोलित ब्यूरो का सदस्य बना। पोलित ब्यूरो संगठन की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली इकाई मानी जाती है, जहां से सैन्य रणनीति, संगठन विस्तार और बड़े अभियानों की योजना बनाई जाती है।

कोल्हान और सारंडा को बनाया मजबूत गढ़

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा, टोंटो, गोइलकेरा, मनोहरपुर तथा ओडिशा और पश्चिम बंगाल से लगे जंगल लंबे समय तक मिसिर बेसरा के सबसे सुरक्षित ठिकाने रहे। उसने इन्हीं इलाकों में माओवादी दस्तों का नेटवर्क मजबूत किया और बंगाल-झारखंड-ओडिशा (बीजेओ) रीजनल कमेटी की गतिविधियों का संचालन किया।

2007 में गिरफ्तारी, 2009 में फरार

सुरक्षा एजेंसियों के रिकॉर्ड के अनुसार, सितंबर 2007 में झारखंड पुलिस ने उसे विस्फोटक सामग्री के साथ गिरफ्तार किया था। हालांकि 2009 में बिहार के लखीसराय अदालत परिसर में पेशी के दौरान माओवादी हमले के बीच वह पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इसके बाद वह फिर कई वर्षों तक सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ से बाहर रहा। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां मिसिर बेसरा को सुरक्षाबलों पर घात लगाकर हमले, आईईडी विस्फोट, हथियार लूट, लेवी वसूली और संगठन विस्तार जैसे कई मामलों का प्रमुख रणनीतिकार मानती रही हैं। उसके खिलाफ झारखंड सहित कई राज्यों में अनेक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मिसिर बेसरा कौन है?
मिसिर बेसरा एक करोड़ का इनामी और प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का शीर्ष पोलित ब्यूरो सदस्य है।
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