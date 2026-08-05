सीडीएस संसदीय समिति के समक्ष पेश हुए

नई दिल्ली, एजेंसी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि सहित सेना के शीर्ष अधिकारी बुधवार को संसद की एक प्रमुख समिति के समक्ष पेश हुए। इस दौरान उन्होंने ‘मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस’ (एमईएस) के अनुबंधों के क्रियान्वयन से जुड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। लोक लेखा समिति (पीएसी) की रक्षा उपसमिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की उस रिपोर्ट पर चर्चा कर रही है, जिसमें एमईएस के ठेकों और उनके कामकाज का उल्लेख है। इस दौरान सैन्य मामलों के विभाग ने संबंधित विषय पर समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए। लोक लेखा समिति का दायित्व सरकार के राजस्व और व्यय की जांच करना है, ताकि वित्तीय जवाबदेही, पारदर्शिता और सार्वजनिक धन के विवेकपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।