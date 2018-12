टॉप 10 न्यूज़: रात 9 बजे तक की सभी बड़ी खबरें

1-सोहराबुद्दीन एनकाउंटरः अदालत ने कहा- नेताओं को फंसाना चाहती थी CBI

विशेष सीबीआई अदालत ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उसके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति की कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच एक पहले से सोचे समझे गए एक सिद्धांत के साथ कई राजनीतिक नेताओं को फंसाने के लिए की। विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस जे शर्मा ने 21 दिसंबर को मामले में 22 आरोपियों को बरी करते हुए 350 पृष्ठों वाले फैसले में यह टिप्पणी की।

2-नए साल में तोहफा, समय पर किस्त चुकाने वाले किसानों का ब्याज माफ होगा

लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार नए साल के मौके पर कृषि कर्ज की किस्त समय पर चुकाने वाले किसानों को ब्याज माफी समेत कई तोहफे देने की तैयारी कर रही है। ब्याज छूट से सरकारी खजाने पर 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। किसानों को तत्काल राहत देने के बारे में एक प्रस्ताव यह है कि सही समय पर कृषि ऋण की किस्त चुकाने वाले किसानों पर चार प्रतिशत ब्याज का भार पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। अभी किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण सात प्रतिशत की ब्याज दर से दिया जाता है। मंत्रिमंडल बैठक की जानकारी देते विधिमंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि समय पर ब्याज भरने वाले किसानों को सरकार की तरफ से पहले ही तीन प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। अब बाकी बची चार प्रतिशत ब्याज दर से भी उन्हें निजात दिलाने की तैयारी की जा रही है।

3-एक्सीडेंटल प्राइमिनिस्टर विवाद पर बोले खेर- ये है मेरा बेहतरीन अभिनय

अभिनेता अनुपम खेर अभिनीत फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइमिनिस्टर के विवादों के बीच शुक्रवार को खेर ने एक तीखी टिप्पणी की है। यह फिल्म कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह के 2004 से 2014 के उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के ऊपर बनाई गई है। राष्ट्रीय अवॉर्ड विजेता एक्टर खेर ने ट्वीट करते हुए कहा- “मैं पीछे नहीं हट रहा हूं। यह मेरी लाइफ की बेहतरनी परफॉर्मेंस है।”

4-AUSvsIND; 3rd Test: हार करीब देखकर पैट कमिंस को याद आए पुजारा और विराट

मेलबर्न टेस्ट मैच में बैकफुट पर चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम को उसके तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में हार से बचने के लिए अपनी दूसरी पारी में चेतेश्वर चुजारा और विराट कोहली की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। गौरतलब है कि भारत के 443 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी पहली पारी में सिर्फ 151 रन पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 33 रन देकर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। इस तरह भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर 292 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली और अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट पर 55 रन बनाकर इसे 346 रनों तक पहुंचा दिया।

5-अमिताभ बच्चन से तुलना करने पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कही ये बात

बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से नहीं की जानी चाहिए। नवाजुद्दीन की आने वाली फिल्म 'ठाकरे' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के जीवन पर आधारित है। फिल्म में नवाजुद्दीन ने श्री ठाकरे का किरदार निभाया है। हिंदी और मराठी भाषाओं में बनी यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है।

6-मारूति की कारों में अब नहीं होगा डीजल इंजन, जानें क्या है कारण

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने भविष्य में गुड़गांव स्थित अभी तक के सबसे बड़े अपने डीजल इंजन असेंबली प्लांट को बंद करने की योजना बनाई है। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन इकाई या तो गुड़गांव संयंत्र में डीजल इंजन लाइन को पेट्रोल इंजन बनाने के लिए परिवर्तित कर सकती है या मानेसर में अपने संयंत्र में पेट्रोल इंजन के लिए एक लाइन जोड़ सकती है। इस बारे में इससे सीधे जुड़े तीन लोगों ने यह बात कही। दोनों कारखाने हरियाणा में स्थित है।

7-सत्ता के लिए पेश किया गुजरात का झूठा मॉडल: हार्दिक

किसान क्रांति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री झूठे हैं। गुजरात के जिस मॉडल को दिखाकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, उसमें छलावा के अलावा कुछ नहीं है। गुजरात में पिछले तीन वर्षों में दो हजार किसान आत्महत्या कर चुके हैं। राज्य के 21 जिलों में नहर नहीं है। पटेल शुक्रवार को राजा कॉलेज मैदान में आयोजित किसान महापंचायत को सम्बोधित कर रहे थे।

8-झारखंड : एडीजी तदाशा मिश्रा के इकलौते बेटे ने खुद को मारी गोली, मौत

एडीजी तदाशा मिश्रा के इकलौते बेटे अत्येंद्र अन्वेष मिश्रा (26) ने उनके बॉडीगार्ड के सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। शुक्रवार की सुबह अत्येंद्र महिलौंग स्थित घर से एयरपोर्ट जाने के लिए निकला था। अत्येंद्र को एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने बंगलुरू जाना था। एयरपोर्ट रोड में स्कार्पियो गाड़ी में पीछे बैठे अत्येंद्र ने बॉडीगार्ड दिलीप कुमार सिन्हा से उनकी सर्विस रिवाल्वर मांगी।

9-CTET 2018 answer key: आंसर की जारी हुई, पेपर-2 का पेज डाउन

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजूकेशन (सीबीएसई) ने सीटीईटी 2018 परीक्षा के आंसर की शुक्रवार को जारी कर दिए, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण सीटीईटी पेपर-2 का आंसर की पेज डाउन है। आंसर की पेज न खुलने से लाखों उम्मीदवार परेशान नजर आए। कई जगहों पर सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जानें वाले उम्मीदवारों को पेपर-1 का आंसर की मिल रहा है जबकि पेपर-2 के लिंक पर क्लिक करने पर मैसेज "This site can't be reached" शो हो रहा है।

10-कादर खान की हालत गंभीर, अमिताभ बच्चन ने मांगी सलामती की दुआ

बॉलीवुड में अपनी बेहतरीन अदाकारी से सबको अपना फैन बनाने वाले एक्टर कादर खान की हालत काफी नाजुक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कादर खान को बाइपेप ( BIPAP) वेंटीलेटर पर रखा गया है। कादर खान 81 साल की उम्र में प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लीयर पाल्सी डिसऑर्डर (पीएसपी )के शिकार हो गए थे। जिसके कारण उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया।