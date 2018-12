टॉप 10 न्यूज़: पढ़ें सुबह 6.30 बजे तक की सभी बड़ी ख़बरें

1- लश्कर के चार आतंकी काठमांडू के रास्ते भारत में घुसे, अलर्ट जारी

आतंकी संगठन लश्कर-ए-तोएबा ने एक बार फिर देश को दहलाने की साजिश रची है। लश्कर ने अपने चार आतंकियों को नेपाल के काठमांडू से रूपडीहा बॉर्डर होते हुए भारत में प्रवेश कराया है। लश्कर के इन प्रशिक्षित चार आतंकियों के निशाने पर देश के चार शहर हैं। इन्होंने राजधानी दिल्ली के अलावा मुंबई, हैदराबाद व यूपी के एक शहर को निशाना बनाने की साजिश है। आतंकियों के भारत की सीमा में घुसने के बाद खुफिया विभाग ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया है।

2- राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018: एससी-एसटी की 59 सीट तय करेंगी सूरमा कौन

राजस्थान की चुनावी जंग में यह काफी मायने रखता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का मत किस दल को मिलता है। राज्य की कुल आबादी में तकरीबन एक तिहाई मत इसी समाज का है और इस वर्ग की 59 सीटों पर जीत-हार सरकार बनाने में निर्णायक हो सकती है। राज्य के सभी सात मंडलों अनुसूचित जनजाति(एसटी) के मतदाता हैं। वहीं अनुसूचित जाति(एससी) की बात करें तो उदयपुर संभाग में उनकी संख्या ज्यादा है। राज्य के दोनों प्रमुख दल यहां ताकत झोंक रहे हैं।

3- कश्मीर : पत्थरबाजों के खिलाफ अगले साल से चलेंगे मिर्ची गोले

कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए पैलेट गन की जगह मिर्ची गोलों का इस्तेमाल होगा। कैप्सिकम ऑयल से युक्त इन गोलों से उपद्रवियों की आंख और शरीर में चार से पांच घंटे तक जलन रहेगी और वे उपद्रव नहीं कर सकेंगे। सुरक्षा बल अगले साल से इन गोलों का प्रयोग शुरू कर देंगे।

4- देश का सबसे भारी-भरकम उपग्रह GSAT-11 लांच, बढ़ेगी इंटरनेट की रफ्तार

भारत का अब तक का सबसे भारी-भरकम उपग्रह ‘जीसैट-11’ सफलतापूर्वक लांच कर दिया गया है। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियानेस्पेस के एरियाने-5 रॉकेट से फ्रेंच गुआना से प्रक्षेपित किया गया। उच्च प्रवाह क्षमता वाले इस संचार उपग्रह का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने किया है।

5- वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिये मिशेल का प्रत्यर्पण

अगुस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में बिचौलिये की भूमिका निभाने वाले क्रिश्चियन मिशेल को मंगलवार रात यूएई से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। इसे सौदे में घूसखोरी के आरोपों की जांच कर रहीं भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।

6- स्पार्क योजना : हार्वर्ड समेत 28 शीर्ष संस्थान भारत में शोध करेंगे

एमआईटी, कैंब्रिज विश्वविद्यालय और हॉर्वर्ड विश्वविद्यालय जैसे दुनियाभर के 28 देशों के विश्वविद्यालय अगले साल से अपने सहयोगी भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान के साथ मिलकर शोध करेंगे। दरअसल, अकादमिक और शोध सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई स्पार्क योजना के तहत 502 विदेशी विश्वविद्यालय 346 भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ मिलकर अब तक 12 सौ से अधिक आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 7 दिसंबर है।

7- सुप्रीम कोर्ट ने कानून की अज्ञानता में किए गए अपराध की सजा घटाई

अब तक यही कहा जाता है कि कानून के ज्ञान का अभाव अपराध में दी जाने वाली सजा से छूट देने का आधार नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सिद्धांत का अपवाद बनाया है। शीर्ष कोर्ट ने बिना लाइसेंस दवाएं बेच रहे डीलर की सजा इस आधार पर कम कर दी जब उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि दवाओं की बिक्री करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है।

8- गौतम गंभीर:भारत का 'विश्व कप हीरो' जिसे 2 पारियों के लिए याद रखा जाएगा

कभी हार नहीं मानने का जज्बा जिसने लोगों का ध्यान खींचा, प्रतिबद्धता जिसकी सभी ने प्रशंसा की और बेबाक टिप्पणियां जिस पर लोगों ने आंखे तरेरी, कुछ इसी तरह से रहा गौतम गंभीर (Gautam Gambhir retires from all format of Cricket) का भारतीय क्रिकेट में 15 साल का करियर जिसमें उन्होंने कई उपलब्धियां भी हासिल की। गौतम गंभीर की सबसे बड़ी उपलब्धि है भारत को दो बार विश्व चैम्पियन बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान निभाना।

9- बुलंदशहर और लखनऊ पुलिस से सीएम योगी नाराज, हटाए जा सकते हैं एसपी

आधी रात तक कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुलंदशहर की हिंसा व आगजनी को एक गहरी साजिश का हिस्सा करार देते हुए ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं गोकशी करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

10- बुलंदशहर हिंसा पर राहुल बोले- मोदी, योगी राज में जनता में दहशत

कांग्रेस ने बुलंदशहर हिंसा में एक पुलिस अधिकारी के मारे जाने की घटना को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि मोदी-योगी राज में पुलिस का यह हाल है तो फिर जनता कितनी दहशत में होगी। गांधी ने ट्विटर पर लिखा, 'बुलन्दशहर में पुलिस अधिकारी सुबोध सिंह की अराजक भीड़ द्वारा हत्या दर्दनाक और शर्मनाक है। मोदी-योगी राज में पुलिस का जब यह हाल है तो आम जनता कितनी दहशत में होगी।