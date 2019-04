टॉप 10 न्यूजः एयर स्ट्राइक से ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को फायदे की उम्मीद। पढ़ें अब तक की देश-दुनिया की बड़ी खबरें एक नजर में

1- चुनाव: एयर स्ट्राइक से ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा को फायदे की उम्मीद

हिन्दी राज्यों में जहां भाजपा को अपना पिछला प्रदर्शन बरकरार रखने का दबाव है, उनमें राजस्थान भी एक है। राजस्थान में पिछली बार उसने सभी 25 सीटें पार्टी ने जीती थी और पार्टी को स्पष्ट बहुमत दिलाने में इन सीटों की विशेष भूमिका रही थी। लेकिन विधानसभा चुनाव हारने के बाद इस लोकसभा चुनाव में पार्टी वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने के लिए जूझ रही है।

2- कृषि कर्ज न चुकाने पर किसान जेल नहीं जाएगा, लाएंगे नया कानूनः राहुल

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को भाजपा पर किसानों से धोखा करने का आरोप लगाया और किसानों के लिए अपनी पार्टी की दृष्टि पेश करते हुए कहा कि पार्टी उनके लिए अलग ''किसान बजट" शुरू करेगी और ऋण नहीं चुकाने पर जेल जाने से बचाने के लिए एक कानून लाएगी।

3- Air India का सर्वर डाउन,दुनियाभर के हवाई अड्डों में हजारों यात्री फंसे

Air India server down: इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया का सर्वर डाउन होने की वजह से कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह से दुनियाभर में हजारों यात्री हवाई अड्डों में फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया का सर्वर एसआईटीए सर्वर डाउन हो गया है।

4- कमल हासन की बेटी श्रुति हासन का इटैलियन बॉयफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप

साउथ सुपरस्टार कमल हासन की बेटी श्रुति हासन की बेटी अक्सर अपनी पर्सनल बातों की वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं। बीच में खबर सामने आई थी कि श्रुति लंबे टाइम से डेट कर रही अपने इटैलियन बॉयफ्रेंड माइकल कोरसेल से जल्द ही शादी करने वाली हैं। लेकिन अब उनके ब्रेकअप की खबरें सामने आईं हैं, जिसे जानने के बाद फैंस काफी हैरान रह गए हैं। इस बात खुलासा खुद उनके बॉयफ्रेंड माइकल कोरसेल ने सोशल मीडिया के जरिए दी है। माइकल ने श्रुति के साथ एक फोटो शेयर करते हुए ट्विटर पर इस बात को एक्सेप्ट किया है।

5-शादी से पहले बिगड़ी प्रियंका की भाभी की तबीयत, हॉस्पिटल में हैं एडमिट

माइकल कार्लोस ने ट्वीट किया, 'भगवान को शायद मंजूर नहीं इसलिए हमें अलग होना पड़ रहा है। लेकिन ये यंग लेडी हमेशा मेरी बेस्ट मेट रहेगी।' माइकल की पोस्ट से अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों ब्रेकअप के बाद भी अच्छे दोस्त रहेंगे।

6-मुझ पर निशाना साधने के बाद विपक्ष EVM को निशाना बना रहा है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 'उन्हें निशाना बनाने के बाद अब वे लोग (विपक्ष) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को निशाना बना रहे हैं।' मोदी ने यह भी कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने एकजुटता दिखायी थी लेकिन अब इसके नेताओं ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया है।

7- लोकसभा चुनाव 2019: लालू का नाम लेकर राहुल ने केंद्र को घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने समस्तीपुर में गठबंधन के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कहा कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों को परेशान किया जा रहा है। उनके अपमान से सिर्फ तेजस्वी यादव को चोट नहीं पहुंची है बल्कि बिहार की जनता को चोट पहुंची है। जनता देख रही है और 2019 के चुनाव में इस अपमान का जवाब देगी।

8- Loksabha Elections 2019: कन्हैया के उतरने से रोचक हुई चुनावी जंग

बिहार की औद्योगिक व सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मशहूर बेगूसराय इस बार देश की हॉट सीट बनी हुई है। लोकसभा चुनाव-2019 में इस सीट की रोमांचक लड़ाई पर मीडिया से लेकर देश-दुनिया की नजरें टिकी हैं। बेगूसराय में तीन प्रतिद्वंद्वियों के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता व केंद्रीय मंत्री गिरिरार्ज ंसह एनडीए के प्रत्याशी हैं। सीपीआई ने अपनी इस पुरानी जमीन पर नौजवान कन्हैया कुमार पर दांव खेला है जबकि राजद ने पुराने लड़ाके तनवीर हसन को मैदान में उतारा है।

9- CSKvMI: चेन्नई सुपर किंग्स की हार के लिए रोहित शर्मा ने धौनी को ठहराया

IPL 2019 CSK vs MI Chennai Super Kings vs Mumbai Indians: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 12वें सीजन में शुक्रवार (26 अप्रैल) को चेन्नई सुपर किंग्स को होम ग्राउंड पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ 46 रनों से हार का सामना करना पड़ा। मैच में महेंद्र सिंह धौनी नहीं खेले और सुरेश रैना ने कप्तानी की थी। मैच जीतने के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स की हार का बड़ा कारण धौनी का नहीं होना बताया।

10- UP Board Result 2019: आज सबसे पहले यहां देखें 10वीं और 12वीं के नतीजे

UP board 10th 12th result 2019: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) 27 अप्रैल को यूपी बोर्ड की 2019 की परीक्षाओं का परिणाम घोषित करेगा। बोर्ड दसवीं (UP Board High School Result 2019) और बारहवीं (UP Board Intermediate Result 2019) दोनों परीक्षाओं का परिणाम एक साथ घोषित करेगा। यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार छात्र यूपी बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर आज 12:00 बजे दोपहर के बाद देख सकेंगे। बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने गुरुवार को प्रेसवार्ता में परिणाम जारी करने की तारीख की घोषणा की। 10वीं 12वीं के नतीजे यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेंगे। रिजल्ट का अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए आपको www.livehindustan.com पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्र-छात्राओं को रिजल्ट घोषित होते ही मोबाइल व ई-मेल पर अलर्ट मिलेगा।